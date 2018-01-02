Çeçenya Liderinin Facebook Hesapları Yasaklandı!
Facebook, ABD yaptırımlarına maruz kalan Çeçenya liderinin Facebook ve Instagram hesaplarını sildi!
Çeçen Cumhuriyeti'nin başı ve Vladimir Putin'in en sıkı müttefiklerinden olan Ramzan Kadyrov, son zamanlara kadar yoğun olarak Facebook ve Instagram kullanıyordu. Tartışmalı lider, 23 Aralık'ta iki sosyal medyadan da atıldığını gördü, bu yüzden her zaman yaptığı gibi kaplanlara sarılırken fotoğraflarını ve Çeçenya ve Rusya'nın kritiklerine ölüm tehditlerini paylaşamadı. Bir Facebook temsilcisi, The New York Times'a yaptığı açıklamada, Amerika'nın Kadyrov'a finansal ve seyahat yasakları koyması üzerine yasal olarak platformlarından atmak durumunda kaldıklarını açıkladı.
ABD, Kadyrov'u birçok insan hakları ihlali gerekçesi ile yaptırım listesine ekledi. Bu gerekçelerin arasında isminin sık sık işkence, adam kaçırma ve cinayet ile ilgili haberlerde geçmesi bulunuyor. Karşıtları, sosyal medyada onun tehditlerini artık okumayacakları için muhtemelen mutlu olsalar da, Kadyrov'un hesabının silinmesi Facebook'un eleştri almasına sebep oldu. Sosyal medya, ABD yaptırımlarına maruz kalan diğer kişilerin hesaplarını silmedi ve bunların arasında Venezuela Başkanı Nicolas Maduro bulunuyor. Maduro'yu AMD şöyle tanımlıyor "Venezuela insanlarının isteklerini hiçe sayan bir diktatör."
Açık şekilde görülüyor ki Facebook'un ABD yaptırım listesinde bulunan kişiler için net kuralları yok.
H. Hüseyin Öztürk
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