Çentiksiz Bir Google Pixel 3 ve Fazlası Sızdı!

Google'ın bir sonraki Pixel ikilisi, ilginç detaylarla birlikte sızdı!

Çentiksiz Bir Google Pixel 3 ve Fazlası Sızdı!

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