CEO Nadella, Microsoft'un Farkını Böyle Anlattı

Microsoft CEO'su Nadella, şirketinin Apple ve Google'dan ne kadar farklı olduğunu anlatmak için ilginç cümleler seçti...

CEO Nadella, Microsoft'un Farkını Böyle Anlattı

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