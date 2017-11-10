CEO Nadella, Microsoft'un Farkını Böyle Anlattı
Microsoft CEO'su Nadella, şirketinin Apple ve Google'dan ne kadar farklı olduğunu anlatmak için ilginç cümleler seçti...
Microsoft CEO Satya Nadella, yeni kitabı Hit Refresh'in promosyonunu yaptığı dünya turunun ortasında ve bu macerası esnasında yaptığı konuşmalarda şirketin nasıl yenilendiğini sık sık anlatıyor. Nadella şu an Hindistan'da ve burada gerçekleşen India Today Next Conclave etkinliğinde kriket efsanesi Anil Kumble ile sahneyi paylaştı. Nadella, büyük bir hevesle 'yeni Microsoft'un ne kadar empatik olduğunu anlattı ve bir yenilikçi olarak insanlığın daha başarılı olmasını istediğini söyledi.
TechRadar ile röportaj yapan Nadella, Microsoft'un Hindistan başkanı olan Anant Maheshwari ile oturduğunda onun bir iPad kullandığını fark ettiğini ve "sana gerçek bir bilgisayar lazım arkadaşım" dediğini söyledi.
Bu samimi bir şaka da olsa, Nadella'nın yönetimde olduğu süreç içerisinde yaptıkları, bu sözüyle özetlenebilir. Microsoft'un teknolojisine güvenen Nadella, ona önderlik etmekten çekinmiyor ama aynı zamanda alçak gönüllüğünü koruyor ve şirketin köklerine ters düşmüyor.
"Microsoft, Apple ve Google'dan farklı"
Nadella'nın Microsoft ile bulut tabanlı işletmelerdeki başarısına rağmen omuzlarında büyük bir yük hissetmesinin sebebi, şirketin hala bir girişim markası olarak görülmesi. Bu bakımdan Apple gibi trend belirleyen markalardan farklı bir odağa sahip olduğunu söylüyor: "Ne zaman içimizden gelen bir şeyi üretsek onunla başarılı olduk. Bu bir tüketici ürünü de olsa bir araçtan ibaret. Microsoft'un ürettiklerinden dolayı teknolojisine aşığız. Bir bakıma, Apple ve Google'ın başarısından almaya çalışmıyorum. Biz ve onlar çok farklı şirketleriz. Piyasada bulunan bir aracı olmaktan ibaret değiliz. Biz lüks eşyalar üretmektense kullanıcı araçları üretiyoruz. Bizim ürettiğimiz teknolojiler sayesinde insanlar da üretiyor."
Microsoft her zaman kendini tüketim için geliştirilen teknolojilerden ziyade, üretim için üretilen teknolojiler ile tanımlayan bir şirketti. Nedalla'nın şirketin köklerine bu şekilde sadık olması kullanıcı sadakatini de arttıracaktır.
Ali Ruhi Öztürk
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