Cep Telefonları Tanınmaz Hale Gelecek
Üreticiler 5G ve katlanabilir ekranların akıllı telefon büyümesini hızlandıracağını umuyor. Analistler ise 2027 yılı için tahminlerini açıkladı.
Analistler; katlanabilir ekran, 5G ağları, çoklu kameraların üreticilerin gelecek on yıl boyunca akıllı telefonlarına ekleyeceği özellikler olduğunu belirtiyor.
Akıllı telefon satışları gelişmiş pazarlarda donanımdaki inovasyon eksikliğinden dolayı doyuma ulaştı. Telefon almaya itecek bir yenilik olmaması insanların uzun süre boyunca cihazlarını değiştirme gereği görmemesine neden oldu.
Ancak, ABI Research, yaklaşan değişim rüzgarının akıllı telefonları 2027'de tamamen değişeceğini düşünüyor. ABI Research'teki Araştırma Analisti Stephanie Lawrence, "Akıllı telefon piyasası için önceki yıllara kıyasla büyük miktarda teknolojik gelişme öngörülüyor, bu da ilerlemelerin hızlanacağı anlamına geliyor" diyor.
5G desteği en büyük değişimlerden birisi olacak. İlk ticari ağlar 2018 sonlarında yayılacak ve nihayetinde ultra yüksek hızlar, daha büyük kapasite ve ultra düşük gecikme sunacak. İlk uyumlu akıllı telefonlar 2019'da gelecek. ABI 2027'de 1.4 milyardan fazla 5G'li telefon olacağını tahmin ediyor.
Aynı dönemde, ekran üzerinde parmak izi desteği (FOD) olan 553 milyon telefonun olması beklenirken, amiral gemisi akıllı telefonların fotoğraf kalitesini arttırmak için daha fazla kamera sensörü ekleyeceği düşünülüyor.
Form faktöründeki en büyük değişikliklerden biri, daha küçük bir cihazda tablet benzeri bir deneyim sunan katlanabilir ekranlar olacak. Bu tür akıllı telefonlar bir süredir konuşuluyor, ancak karmaşık üretim ve sağlamlık sorunları teknolojinin pazara sürülmesi için bir engel oluşturuyor.
Yavuz Alp Şimşek
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