Cep telefonlarına Kendini Tamir Eden Ekran Geliyor!
Cep devi, telefonunuzun ekranı çatlasa bile, kendi kendini onarmasını sağlayacak bir teknolojinin peşinde!
En iyi telefon kılıfları ve ekran koruyucuları bile, sert bir düşüşe maruz kalan telefonunuzun ekranını kırılmaktan koruyamayabilir. Kırılmış bir ekranı düzeltemenin tek yolu teknik servisin camı değiştirmesi. Ancak Motorola bu soruna bir çözüm bulmuş gibi görünüyor: Teknik servise ihtiyaç duymadan kendini iyileştirebilen cam teknolojisi!
Nostaljik Razr telefonları ve daha modern Moto Z serisini geliştiren şirket geçtiğimiz hafta bu teknolojinin patentini yayınladı. Bu teknik sayesinde çatlayan ekran ısı ile tekrar şekilleniyor ve çatlak "iyileştiriliyor".
Geçtiğimiz yılın Şubat ayında başvurusu yapılan patent, ısıya mağruz kaldığında orijinal şekline dönebilen "şekil bellekli polimer" teknolojisini içeriyor. Camın çatlakları giderebilmesi için gereken ısı telefonun içinde bulunan bir sistemle, ya da dışarıdan uygulanacak bir ısıyla - telefonu güneşe bırakmak gibi - sağlanabiliyor. Tabi ki bu teknoloji sadece küçük çatlakları ve çizikleri iyileştirebiliyor. Eğer camdan parçalar eksildiyse yolunuz yine teknik servise düşecektir.
Bu teknolojinin telefonlarda uygulanması gerçekten güzel olurdu, ancak maliyeti ve performans oranı yeterince iyi değilse bu teknolojiyi telefonlarımızda hiç görmeyebiliriz.
Ali Ruhi Öztürk
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