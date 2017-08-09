Cep Telefonlarına TRT Zammı Geliyor!

Cep telefonları, TRT bandrol oranının yükseltilmesi ile birlikte, yeni bir zam furyası yaşayacak gibi görünüyor!

Cep Telefonlarına TRT Zammı Geliyor!

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