Cep Telefonlarına TRT Zammı Geliyor!
Cep telefonları, TRT bandrol oranının yükseltilmesi ile birlikte, yeni bir zam furyası yaşayacak gibi görünüyor!
Cep telefonu alırken ödediğimiz, telefon fiyatlarının bu denli yüksel olmasında pay sahibi olan bir kalem, yani TRT Bandrol ücreti, yeni düzenlemeyle birlikte zamlanıyor.
Daha önceki uygulamada, radyosu olan telefonlar için yüzde 7, olmayanlar içinse yüzde 6 oranında bandrol ücreti alınıyordu. Yeni düzenlemede iki kategori birleştiriliyor ve bandrol oranı da, tüm telefonla için yüzde 10'a yükseltiliyor.
Öte yandan, televizyonlar ve oynatıcılar için oran yüzde 16, bilgisayar ve tabletler içinse yüzde 2 olarak güncelleniyor.
Kısacası başta cep telefonları olmak üzere, kısa süre sonra cebimizden biraz daha fazla para çıkması gerekecek. Zaten telefon fiyatlarında dünyanın en pahalı ülkeleri arasında yer alan Türkiye de, bu sayede yerini iyice "sağlamlaştıracak."
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