Cep telefonu çağı yakında sona erecek: Peki, gelecekte yerini ne alacak?

"Cep telefonu çağı yirmi yıl içinde sona erecek. Yeni on yıl onun yerini neyin alacağını gösterecek"... Chip dergisi arşivinden (Mart 2020) ilginç bir makaleyle sizi baş başa bırakıyoruz...