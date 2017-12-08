Cep Telefonu Devlerinin Star Wars Yarışı
Star Wars: Son Jedi'ın sinemalara gelmesine çok az bir süre kalmışken, telefon devlerinin de bundan etkilenmemesi herhalde düşünülemezdi...
Yeni bir filmin önümüzdeki hafta yayımlanacak olması ile beraber Star Wars efsanesi geri dönüyor ve yeni ürün anlaşmaları da hızlı bir şekilde kendilerini göstermeye başlıyor. Görünene göre Motorola da yeni bir Star Wars temalı Moto Style Shell sunma hazırlığında.
Motorola'nın farklı kılıflar sunmayı planlayıp planlamadığı henüz belli değil ancak görünene göre bu ürün sınırlı sayıda üretilecek ve en azından başlangıçta sadece Çin'de sunulacak. Ürünün fiyatı ise 129¥ veya 19.50 dolar olarak belirlenmiş. Kılıf, Moto Mod kabul edebilen Motorola telefonları ile uyumlu olacak.
Daha ciddi bir Star Wars ürünü arayan kişiler ise, kısa bir süre önce duyurulan OnePlus 5T'nin Star Wars Edition sürümünü inceleyebilirler. Bu ürünün özellikleri standart sürüm ile aynı iken, dış görünüşü biraz farklı. En başta sadece Hindistan için sunulan ürün, artık Avrupa için de sunulmaya başlanıyor...
Levent Öztürk
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