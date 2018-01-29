Cep Telefonu Konusunda Kafa Karıştıran Uyarı!

Her ne kadar cep telefonu kullanımının sağlığa zararları kanıtlanmış olmasa da, bu haber biraz "midenizi bulandırabilir"

Cep Telefonu Konusunda Kafa Karıştıran Uyarı!

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