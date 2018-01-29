Cep Telefonu Konusunda Kafa Karıştıran Uyarı!
Her ne kadar cep telefonu kullanımının sağlığa zararları kanıtlanmış olmasa da, bu haber biraz "midenizi bulandırabilir"
Cep telefonlarının ilk günlerinden beri, bazı istikrarlı çevreci aktivistler, komplo teorisi severler ve bazı bilim insanları, cep telefonlarının baz istasyonları ile iletişim kurmak için kullandığı radyo frekansı enerjisinin vücudumuza gizli bir şekilde zarar verebileceği konusunda uyarıyorlar. Bu iyonlaşmayan radyasyonun hücrelerimizi delerek zarar verebileceğinden ve beyin kanseri riskini arttırabileceğinden korkuyorlar. Ama başka bilim insanları, bu risk potansiyelini kanıtlanmamış ve mantıksız olarak gördükleri için ciddiye almadılar.
Geçtiğimiz günlerde ise şaşırtıcı bir şekilde, Kaliforniya Halk Sağlığı Bölümü (CDPH) bir tartışmada bu ihtimalleri tarttı, insanları, özellikle de çocukları mümkün olan zamanlarda cep telefonlarından uzak durmaları konusunda resmi olarak uyardı. Ajans ayrıca, radyo frekansı enerjisine maruz kalmayı azaltmanın yollarını gösteren bir yönerge de yayınladı.
CDPH Yöneticisi ve Devlet Halk Sağlık Sorumlusu Dr. Karen Smith, bir açıklamasında şöyle söyledi: "Bilim halen gelişse de, bazı halk sağlığı profesyonelleri ve halk arasında cep telefonunun yaydığı enerjiye uzun süre maruz kalmanın etkileriyle ilgili endişeler var."
Yönergeye göre, beyin kanserinin yanında, radyo frekansı enerjisinin kısırlığa, baş ağrılarına, hafıza ve öğrenme sorunlarına yol açabileceğinden şüpheleniliyor.
Tüm bu açıklamalar, cep telefonlarının sağlığa etkisi konusunda kime ve neye inanacağımız konusunda kafaları iyice karıştırıyor. Yukarıda bahsedilen "şüphelenilen" şeyler bir ihtimal olsa da, bilimsel bir araştırmayla kesin olarak doğrulanmış değiller.
Daha iyi bir cevap arayanlar, COSMOS projesini takip etmek isteyebilirler. COSMOS, Avrupa'da yarım milyondan fazla insanın cep telefonu kullanımı ve sağlığını izleyen ve üzerinde çalışan bir proje. 2007'de başlayan çalışma, önümüzdeki 20-30 yıl boyunca bu insanları izleyecek.
H. Hüseyin Öztürk
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