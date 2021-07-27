Cep Telefonu Üretiminden Çıkan LG, Şimdi iPhone Satmaya Başlayabilir!

LG'nin mobil endüstriden çekilmesi, Samsung için kendi sahasında kötü haberlere neden olacak gibi görünüyor. Görünene göre Apple, LG'nin geniş perakende altyapısı aracılığıyla Güney Kore'de iPhone'larını ve diğer ürünlerini satması mümkün olabilir ve bu süreçte Samsung için çok daha önemli bir tehdit haline gelebilir.
LG, bu ay içinde mobil pazardan çıkışını resmi olarak tamamlayacak. LG Electronics bilgisayarlara, ev aletlerine ve diğer ev ürünlerine odaklanmaya devam edecek, ancak şirket artık kendi markası altında telefon üretmeyecek ve satmayacak. Güney Kore'de yeni LG akıllı telefonların satılması planlanmadığı için Apple, iPhone'lar, iPad'ler ve Apple Watch saatleri ile raflardaki bu boş alanları doldurmak için bir fırsat olarak görüyor.
Yerel basında yer alan yeni bir rapora göre LG, Ağustos ayından itibaren ülke çapındaki geniş perakende ağı aracılığıyla iPhone'lar, iPad'ler ve saatler de dahil olmak üzere Apple ürünlerini satmayı kabul etti. Ağı 400 LG Best Shop'tan oluşuyor, bu nedenle Apple'ın ürünleri neredeyse her yerde olacak.
Muhtemelen duymuş olabileceğiniz gibi Samsung, en yeni katlanabilir telefonlarının ve giyilebilir cihazlarının tanıtılacağı bir sonraki büyük Galaxy Unpacked etkinliğine 11 Ağustos'ta ev sahipliği yapacak. Bu nedenle, Apple'ın Ağustos ayından itibaren LG aracılığıyla perakende satış ayak izini artırmak istemesi sadece bir tesadüf olmayabilir. Apple'ın savaşı Samsung'a götürmek ve şirketin katlanabilirler çağına girmesine mümkün olduğunca karşı çıkmak istemesi daha olası.
Çıkar çatışmasını önlemek için Apple, LG'nin mağazalarında iMac veya Macbook satmayacak, çünkü LG, PC bileşenleri ve dizüstü bilgisayarları kendi başına üretmeye devam ediyor.
LG'nin Apple ile ortak olma kararı, Güney Kore'de bazı tartışmalara neden oldu, çünkü bu yeni iş planı, Ulusal Mobil İletişim Dağıtım Birliği tarafından kurulan daha önceki bir "kazan-kazan" anlaşmasına aykırı olabilir.
Distribütör Birliği, başlangıçta LG-Apple ittifakının 2018'de imzalanan "küçük ve orta ölçekli işletmeler için kazan-kazan anlaşmasına" aykırı olduğunu iddia etti. Ancak, bu erken sonuç, LG'nin pazardaki yeni konumu nedeniyle şimdi yeniden değerlendiriliyor. LG'nin rolü 2018'de olduğu gibi değil ve mobil endüstrisinden emekli olduğu için şirket, Apple ürünlerini mağazalarında satma hakkına sahip olabilir.
Durum ne olursa olsun, Apple'ın Güney Kore'ye yönelik agresif baskısı Samsung için iyi haber anlamına gelmiyor ve LG'nin ölümünün uzun vadede Samsung'un yerel mobil işi üzerinde büyük bir olumsuz etkisi olabileceğini düşünmek garip.
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