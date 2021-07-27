Cep Telefonu Üretiminden Çıkan LG, Şimdi iPhone Satmaya Başlayabilir!

Cep telefonu üretiminden çıktığını duyuran LG, şimdi de çok tartışılacak bir ortaklığa imza atıyor. Görünüşe bakılırsa LG, mağazalarında iPhone ve iPad satmaya başlayacak!