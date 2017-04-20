Cep Telefonu Uyarıları, İşe Yaramıyor!
Yapılan tüm uyarılara ve yaşanan onca şeye rağmen, bildiğimizi okumaya devam ediyoruz!
Trafik cezalarına, bilgilendirme videolarına ve sosyal tepkilere rağmen, hemen herkes araba sürerken cep telefonunu kullanmaya, direksiyonun arkasından tweet göndermeye veya başka bir şekilde telefonu ile ilgilenmeye devam ediyor. Zendrive'ın üç milyon ABD sürücüsü üzerine üç aylık ayrıntılı çalışmasına göre, yolculukların yüzde 88'inde en azından bir kere cep telefonu kullanılıyor.
Çalışma, toplamda 9 milyar kilometreyi geçen 570 milyon yolculuğu analiz ederek ortalamada, her saatte 3.5 dakika boyunca yol ile ilgilenmek yerine cep telefonuna bakıldığını ortaya koyuyor. Dikkati en fazla dağılan eyalet Vermont olarak gözükürken, dikkati en az dağılan eyalet ise Oregon'du. Bu eyaletlerin her ikisinde de telefonların araç kullanılırken elde bulundurulması yasak.
Motorlu araç ölümleri 2016 yılında 2015 yılına göre yüzde 6 ve 2014 yılına göre yüzde 14 artmış durumda. Bu çalışma da otomobiller daha güvenli hale gelseler bile, sürücülerin daha dikkatsiz hale geldiklerinin güzel bir kanıtı. Gözlerinizi yoldan sadece iki saniye ayırmanız, kaza riskini 24 katına çıkartabiliyor. Bir mesaj göndermek ortalamada beş saniye sürüyor ve bu süre içerisinde bir araba, bir futbol sahasını baştan başa geçebiliyor. Sırf bu yüzden, araba kullanırken cep telefonlarımızı kendimizden uzakta tutmak daha iyi ve güvenli bir seçenek olacaktır...
Levent Öztürk
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