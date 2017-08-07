Cerber Fidye Yazılımı Artık Çok Daha Tehlikeli!

Yeni bir güncelleme alan ünlü fidye yazılımı, artık çok daha yetenekli ve doğal olarak, çok daha tehlikeli...

Cerber Fidye Yazılımı Artık Çok Daha Tehlikeli!

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