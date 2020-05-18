Çerez Nedir? Çerezler, Web Tarayıcılarında Ne İşe Yarıyor?

Çerez Nedir? Son zamanlarda web sitelerinde sık sık karşımıza çıkan ve "çerez kullanımını kabul etmemizi" isteyen uyarılardaki çerezler tam olarak ne işe yarıyor, gizliliğimizi nasıl etkileyebiliyor? Tüm bu soruların cevapları, yazımızda...