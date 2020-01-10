"Cevaplanamayan Tweet'ler" Geliyor!

Twitter, uzun zamandır dokunmadığı bir kuralını daha değiştirerek şaşırtıcı bir hamle daha yapıyor!

"Cevaplanamayan Tweet'ler" Geliyor!

Twitter, tweet'lerinize kimlerin cevap verebileceğini kontrol etmenizi sağlayacak yeni işlevini CES 2020'de ortaya çıkardı. Dilerseniz cevapları tamamen kapatmanız da mümkün olacak.

Sosyal devin bir etkinliğine katılan Mashable yazarı Karissa Bell'in tweet'ine göre yeni işlev, cevapları örneğin sadece takipçilerinize veya tweet'te bahsedilen kişilere kısıtlamanıza izin verecek. Bir başka deyişle sadece bu kişilerin tweet'inize cevap vermesini sağlarken, dünyanın geri kalanının fikirlerini kendisine saklamasını sağlayabileceksiniz.

Bell'e göre Twitter, yeni işlevin tweet'leri çok sayıda cevapla boğmasına engelleme amacı taşıyor. İşlev elbette troll ordularını da durdurmayı amaçlıyor. Ancak yeni işlev, oldukça geniş bir etkiye sahip olacak gibi görünüyor. Dolayısıyla yoğun olarak kullanılması halinde Twitter'daki konuşma özgürlüğüne zarar vermesi de muhtemel.

Twitter, işlevin ne zaman hazır olacağını söylemedi ancak birçok kullanıcının yenilikten memnun kalacağı düşünülüyor.

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