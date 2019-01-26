Çevre İçin Balonları Tekrar Kullanın
Çoğu kutlama ile özdeşleşen ve gökyüzünde şahane görüntülere sebep olan balon uçurma eylemi o kadar da masum değilmiş!
Balonları bıraktığımızda tam olarak nereye gidiyorlar? Bunun cevabını bilemiyor olmamız güzel gelebilir, ancak gerçek cevap kulağa hiç de güzel gelmiyor.
2008 ile 2016 yılları arasında 630.000 balon, Okyanus Korumacıları tarafından yapılan sahil temizliklerinde bulundu. Görünüşe bakılırsa çoğu kişinin kutlamalarla özdeşleştirdiği ve uzaklara uçmasını dileyerek gökyüzüne bıraktığı balonlar, denizlerdeki canlı yaşamını tehdit ediyor. Birçok deniz canlısı, balon iplerine takılarak yaşamını yitiriyor veya balonları yiyecek sanarak yemeye çalıştığında boğuluyor.
Balonlar, geri dönüştürülebilirlik konusunda kötü bir karneye sahip. Birçok balon türü plastik ve naylon birleşimi veya lateksten oluşuyor ve geri dönüşüm tesisleri, iki seçeneği de kabul edemiyor.
Peki bir partiden sonra onca balonu ne yapmalı? Cevap basit: onları gökyüzüne salarak canlı yaşamını tehdit etmek yerine toplayarak çöpe kaldırmak veya tekrar kullanmak daha iyi bir fikir. Balonlar, tekrar tekrar şişirilebilir yapıda olduğu için onları tekrar kullanmak iyi bir fikir olabilir.
Ayrıca, lateks balonların daha ekoloji dostu olduğunu savunan pazarlama ifadelerine de kanmamak gerekiyor. Lateks, biyoçözünebilir bir madde olarak bilinse de bu çözünme süreci yıllar aldığı için söz konusu maddenin doğal yaşama hatrı sayılır bir zarar verdiğini söyleyebiliriz.
Daha büyük bir değişimin peşinde olanların ise yerel yönetimleri balonları tamamen yasaklamaya davet ettiği biliniyor. Örnek olarak New York eyaleyine bağlı East Hampton'da toptan balon satmak bir suç. Söz konusu suçu işleyen şahıslar 1.000 dolar veya 15 gün hapis cezası ile karşı karşıya kalabiliyor.
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