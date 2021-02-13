Çevrimiçi Aşk Dolandırıcılığına Dikkat

Özel günler herkes tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Anneler günü, babalar günü, yılbaşı ama olmazsa olmaz 14 Şubat Sevgililer Günü. Siber güvenlik kuruluşu ESET bu özel günlerin sadece sevgililer değil siber saldırganlar tarafından da iple çekildiği konusunda internet kullanıcılarını uyardı.