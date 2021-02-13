Çevrimiçi Aşk Dolandırıcılığına Dikkat

Özel günler herkes tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Anneler günü, babalar günü, yılbaşı ama olmazsa olmaz 14 Şubat Sevgililer Günü. Siber güvenlik kuruluşu ESET bu özel günlerin sadece sevgililer değil siber saldırganlar tarafından da iple çekildiği konusunda internet kullanıcılarını uyardı.

Çevrimiçi Aşk Dolandırıcılığına Dikkat

Hepimiz internette karşımıza çıkanların her zaman göründükleri gibi olmadıklarını biliyoruz ama her yıl on binlerce internet kullanıcısı çevrimiçi aşk dolandırıcılığına kurban gidiyor. Pandemi sürecinde sosyal medya uygulamalarının sayısının ve buralarda geçirilen sürelerin de artması çevrimiçi aşk dolandırıcılarının ekmeğine yağ sürüyor. Dolandırıcılar inanılmaz derecede ikna edici olabiliyorlar. Kurbanlarının duygularına hitap edip sosyal mühendislik yöntemlerini kullanarak para ve kişisel bilgileri çalmaya çalışıyorlar.

ESET, yaklaşan sevgililer günü öncesinde dolandırıcılığı tespit etmenin ve çevrimiçi ortamda kullanıcıların kendilerini  korumanın yolları konusunda beş ipucu paylaştı.

Paylaşımda bulunmadan önce gözden geçirin

Sosyal medya uygulamalarında kendiniz ve başkaları hakkında bir paylaşımda bulunurken dikkatli olun. Bir gönderinin neyi ortaya çıkardığını, onu kimin görebileceğini ve sizi veya başkalarını nasıl etkileyebileceğini düşünün. Kendi kişisel bilgilerinizin ne kadarını paylaştığınızı inceleyin ve gerekirse paylaşımlarınıza sınırlamalar getirin. 

Hesap ayarlarınızı kontrol edin 

Sosyal medya profillerinizi "özel" olarak ayarlayabilirsiniz. Bu, dolandırıcıların sizi hedef almasını ve sizinle iletişim kurmasını zorlaştıracaktır. Herkese açık bir profil, dolandırıcıların profilinizi bulmasını ve eski gönderiler ve fotoğraflar aracılığıyla hakkınızda bilgi edinmesini kolaylaştırır. 

Hareket etmeden önce düşünün 

Sizi hemen harekete geçmeye iten veya kişisel bilgilerinizi isteyen iletişimlere, paylaşımlara  karşı dikkatli olun. Kişisel bilgilerinizi asla e-posta yoluyla paylaşmayın, özellikle de göndereni tanımıyorsanız.

Şüphe duyduğunuz bağlantılara tıklamayın 

E-postalarda, tweetlerde, gönderilerde, sosyal medya mesajlarında ve çevrimiçi reklamlardaki bağlantılar, siber suçluların size ulaşmasının kolay bir yoludur. Tanımadıklarınızdan gelen bağlantılara tıklamayın, beklemediğiniz herhangi bir şeyi indirme konusunda dikkatli olun. 

Siz de araştırın

Dolandırılıp dolandırılmadığınızdan emin değilseniz, potansiyel dolandırıcının profil resminde tersine görsel arama yapın. Görüntünün tamamen farklı bir kişiye ait olduğunu veya farklı çevrimiçi kimliklerle ilişkilendirildiğini görürseniz bu profilden uzak durun.

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