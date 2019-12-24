Çevrimiçi Dünyanın Efsane İsmi Randy Suess Hayatını Kaybetti!

Eğer herhangi bir sosyal ağ veya internet forumunda bir şeyler yayınladıysanız, bu üzücü haber sizi de bir şekilde ilgilendiriyor demektir. İlk online ilan panosunun yazılımının yaratıcısı olan Randy Suess, birkaç gün önce, 74 yaşında hayatını kaybetti. Kendisi ve Ward Christensen, 1978 yılında Computer Bulletin Board System (CBBS – Bilgisayar İlan Panosu Sistemi) yazılımları ile kullanıcılara fikirlerini paylaşmak, bildirim yayınlamak veya kişisel olarak buluşmadan koordine olmak için merkezi bir sistem vermişlerdi. Tabii ki bu sistem günümüzde gördüğümüz devasa internet hizmetleri kadar karmaşık değildi. CBBS, erişmek için bir dial-up modem gerektiren özel bir kişisel bilgisayarı temel alıyordu.
Ondan sonraki on yıllar içerisinde bu dial-up ilan panoları pek çok kişi için online dünyaya atılan ilk adımlardı. Hızlı bir şekilde modern internetten bekleyebileceğiniz canlı konuşma, çok oyunculu oyunlar ve tabii ki sosyal yayınları içerecek bir şekilde büyüdüler, sadece günümüze göre çok daha "kaba" bir yapıya sahiplerdi. Pek çok teknoloji sevdalısı sadece birkaç MB bile olsa, yeni bir oyunu indirmek için bütün gece beklemenin gerekmesini veya evdeki diğer kişiler ile telefon hattı için yaşanan rekabeti hatırlayacaktır.
Sosyal ağlar ve benzer paylaşım siteleri, bu basit sistemin yerini çoktan aldılar. Ama online iletişimin, Suess'in çalışması olmadan bu günlere gelebilmesi de pek mümkün görünmüyor...
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