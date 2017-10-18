Çevrimiçi Teknoloji Üniversitesi Geliyor!
Steve Wozniak, teknoloji eğitimini daha hesaplı hale getirmek için çevrimiçi üniversite kuruyor!
Apple'ın kurucularından Steve Wozniak, teknoloji alanında bir derece elde etmenin şu an çok pahalı olduğunu düşünüyor, bu yüzden geçenlerde çevrim içi bir üniversite olacak olan Woz U'yu duyurdu. Üniversitenin hedefi, teknoloji eğitimini daha hesaplı hale getirmek.
Şu an sadece Arizona temelli bir çevrim içi Woz U var, ama Wozniak zamanla 30'dan fazla şehirde fiziksel kampüsler kurmayı planlıyor ve zamanla başka ülkelere de yayılmak istiyor.
An itibariyle Woz U'nun programında yalnızca yazılım geliştirme ve bilgisayar destek uzmanı olma bulunuyor, ama yakında veri bilimi, mobil uygulamalar ve siber güvenlik için de programlar gelecek.
Wozniak, bir açıklamasında şöyle konuştu: "Hedefimiz, insanları yıllarca sürecek olan bir borca sokmadan, onlara iş hayatında kullanabilecekleri dijital yetenekler kazandırmak. İnsanlar genelde teknoloji temelli bir kariyer seçmeye çok korkuyorlar çünkü yapamayacaklarını düşünüyorlar. Ben yapabileceklerini biliyorum, ve onlara nasıl olacağını göstermek istiyorum."
Woz U ayrıca K-12 okullarına çocuklara teknoloji kariyerine giden yolda yardımcı olması için STEAM programları sağlıyor. İşletmeler de, çalışanlarını yeni teknolojileri kullanma konusunda eğitmek için "WOZ U Enterprise" programından faydalanabilirler.
2019'da Wozniak, "elit teknoloji yeteneklerini tanımlayıp geliştiren" Woz U Accelerator programını başlatmayı planlıyor.
Woz U uygulamasını şu an Apple App Store'da bulabilirsiniz, uygulamada yeteneklerinizi ölçüp sizi yönlendiren 10 soruluk bir test var.
Fiyatlar ile ilgiliyse şu an bir bilgi elimizde yok.
H. Hüseyin Öztürk
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