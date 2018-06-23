Cezayir sınavlar için interneti kapattı!
Cezayir, sınavlarda kopya çekilmesini önlemek için interneti kapattı!
Pek çok ülkede içerisinde bulunduğumuz bu aylar üniversite veya liseler için sınav dönemini işaret ediyor. Ancak Cezayir için bu sene durum biraz değişecek gibi gözüküyor.
BBC'nin söylediğine göre ülkenin Eğitim Bakanı Nouria Benghabrit, sınavlar sırasında hile yapılmasını engellemek için Kuzey Afrika ülkesinin hem mobil hem de kablolu internet bağlantısını kapattığını söylüyor. Bu karar, sınav dönemi boyunca (20-25 Haziran) geçerliliğini koruyacak ve 2016 yılında yaşanan, sınav sorularının ve cevaplarının internete sızdığı büyük kopya olaylarının ardından karar kesin gözüküyor.
Geçtiğimiz yıl sosyal medya erişimi sınırlandırılmıştı ve 2018'de de bu sınırlama devam edecek, Facebook altı gün boyunca engellenecek.
Bunun yanı sıra internete erişim yeteneğine sahip olan cihazlar hem öğrenciler hem de okul görevlilerine yasaklanacak, güvenlik kameraları ve mobil telefon frekans bozucular (jammer) sınavların baskı cihazlarının yakınlarına yerleştirilecek.
Benghabrit, bu kararı vermek zorunda olmaktan mutlu olmadıklarını ancak "bu sızıntı ihtimallerine karşı pasif kalamayacaklarını" belirtiyor...
Levent Öztürk
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