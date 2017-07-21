CheckDrive 2016 ile diskinizdeki hataları inceleyin!
Sabit diskinizde, dosya sisteminizde hata olup olmadığını bu gelişmiş araçla kontrol edin!
Bilgisayarınız kilitlendikten sonra veya onu doğru biçimde kapatmadığınızda, sabit diskinizde bazı hatalar oluşabilir. CheckDrive, bu hataları bulup, onarmanıza yardımcı olan ücretsiz bir araç.
Abelssoft'un geliştirdiği kullanımı kolay araç, diskinizde bulduğu hataları dilerseniz hemen onarabiliyor. CheckDrive, sürücünüzün temizliğe ve birleştirilmeye ihtiyaç duyup duymadığını size söyleyebilirken, sürücünüz hakkında çeşitli bilgiler de sunuyor.
SSD'leri destekleyen CheckDrive 2016, S.M.A.R.T. verilerini gösterebiliyor, Background Guard ile sabit diskinizdeki verileri arka planda korumayı sürdürebiliyor.
İndirin: CheckDrive 2016
Zeynel A. Öztürk
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