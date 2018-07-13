China Mobile 2019 için 5G'yi Hazırlıyor

Intel ve Huawei ile birlikte çalışarak 5G karşılıklı uyumluluğu test eden China Mobile, önümüzdeki yıl 5G'yi başlatmayı planlıyor.

China Mobile 2019 için 5G'yi Hazırlıyor

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