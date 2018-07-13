China Mobile 2019 için 5G'yi Hazırlıyor
Intel ve Huawei ile birlikte çalışarak 5G karşılıklı uyumluluğu test eden China Mobile, önümüzdeki yıl 5G'yi başlatmayı planlıyor.
China Mobile, Intel ve Huawei, 5G ap ekipmanlarının ticarileşmesini mümkün kılacak karşılıklı uyumluluk testlerini tamamladı. Amerika'da ilk ticari 5G ağlarının kullanıma açılması bu yılın sonlarında gerçekleşmesi bekleniyor. İlk 5G uyumlu telefonlar ise 2019'da gelecek, 2020'de ise İngiltere'nin 5G ağa sahip olması hedefleniyor.
Tabii ki tüm bu hedeflere ulaşılabilmesi için farklı şirket ve satıcıların birlikte çalışması gerekiyor. Örneğin Samsung ve Nokia birlikte çalışarak "sağlıklı bir ekosistem" sağlamayı umuyor. China Mobile ise Intel ve Huawei ile birlikte çalışarak 2019'da gerçekleşecek MWC'de 5G'yi Çin'de başlatmayı planlıyor.
Çin Mobil Araştırma Enstitüsü'nde yapılan bu son testler, 5G New Radio (5G NR) olarak bilinen yeni radyo teknolojilerini içeren C-Band spektrumunu ve 5G'nin "Release 15" standardını kullandı. Bu, araştırma ortaklarının 5G NR uyumlu terminal ve ağın uyumluluğunu doğrulamasına izin verdi.
Çin Mobil Araştırma Enstitüsü başkanı Huang Yuhong, "Bu birlikte çalışabilirlik testinin başarısı, takip eden China Mobile'ın 5G ölçekli testi için daha fazla terminal sağlayabilir ve ayrıca 5G'nin geniş ölçekli bir doğrulamasını mümkün kılabilir," dedi.
"China Mobile, bu yıl 5G ticari ürün gereksinimlerinin ilk versiyonunu piyasaya sürecek ve 2019'da sabit ev erişimi, endüstri videosu ve akıllı üretim gibi alanlarda önemli bir rol oynayacak olan ilk ticari ticari terminalleri piyasaya sürecek."
Üç şirket, mobil endüstriyi desteklemek için birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti ve China Mobile, yakında büyük şehirlerde 5G denemesi yapmayı planlıyor.
Ali Ruhi Öztürk
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