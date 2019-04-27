CHIP Nisan/Mayıs/Haziran 2019 Sayısı Bayilerde!
Basılı ve dijitalde 2019'un ilk sayısı toplamda 300.000 kişi tarafından erişilen CHIP'in 2. sayısı çıktı. Sakın kaçırmayın!
- Mahmut Karslıoğlu
Hem basılı olarak hem de Turkcell Dergilik ve Turk Telekom E-dergi gibi tüm dijital yayın platformları üzerinde bulunan CHIP dergisinin 2019' başı ilk sayısı 300.000 kişi tarafından satın alında ve indirildi. Öncelikle destekleriniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Sizlere bu "özgün" içerikleri ulaştırmak için büyük bir emek harcıyoruz ve bunun karşılığını aldığımızı görmek bizim için en büyük motivasyon kaynağı.
Bu ay sizlere yine dopdolu bir sayı hazırladık. Kapakta gördüklerinize ek olarak içeride aynı çekicilikte daha onlarca konu yer alıyor. Bunlar içinde özellikle bu ay başladığımız "Geleceğe Hoş Geldiniz" yazı dizimizi de ilgiyle takip edeceğinize inanıyoruz. Yapay zeka ve algoritmaları konusunda en ilginç projeleri bu yazı dizisinde bulabileceksiniz. Detaylı olarak tüm içeriğe ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
Son olarak sosyal medya ve e-posta aracılığı ile dergiyle ilgili olumlu, olumsuz her tür fikrinizi bize ulaştırabileceğinizi bir kere daha hatırlatmak istiyoruz. Yayınlanan içerikler ile ilgili çok değerli yorumlarınızı bekliyoruz. Her sayımızda olduğu gibi bir kere daha hatırlatmak istiyoruz ki CHIP'teki onlarca yıllık sektörel deneyimle yorumlanarak hazırlanmış makaleleri internet dahil başka bir yerde bulmanız pek mümkün değil.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın