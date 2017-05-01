Chrome 62, HTTP Sitelerini İyice Güvensiz Sayacak!
Tüm web'in şifreli HTTPS bağlantısını kullanmasını isteyen Google, bunun için Chrome'a yeni uyarılar ekliyor!
Tüm web sitelerini güvenli HTTPS bağlantısına taşımak isteyen Google, bunun için yeni adımlar atmaya devam ediyor. Buna göre Chrome 62 çıktığında şifrelenmemiş, HTTP sitelerde daha çok uyarı gösterecek.
Google, birkaç hafta önce Chrome 56'da kredi kartı bilginizi veya parolanızı soran şifrelenmemiş sitelerde "güvenli değil" uyarısı göstermeye başlamıştı. Ancak Chrome Güvenlik Takımı'nın da belirttiği üzere korunması gereken verileriniz, kredi kartı bilgileriniz ve parolalarınızdan ibaret değil. Bunun için Chrome 62 Ekim'de çıktığında, HTTP sitelerine yazdığınız her şey için uyarı gösterecek.
Incognito moduna geçtiğinizde bir şey yazmanıza da gerek kalmayacak. Chrome, bu moddaki gizlilik beklentinizin daha yüksek olduğunu varsayarak, ziyaret ettiğiniz her HTTP sitesinin güvensiz olduğunu söyleyecek.
Google, şifreli aktarımı kullanmayan siteleri zamanla tamamen ortadan kaldırmak istediği için bu tür can sıkmayan uyarılarla gelecekte daha fazla karşılaşabiliriz.
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