Chrome 62, HTTP Sitelerini İyice Güvensiz Sayacak!

Tüm web'in şifreli HTTPS bağlantısını kullanmasını isteyen Google, bunun için Chrome'a yeni uyarılar ekliyor!

Chrome 62, HTTP Sitelerini İyice Güvensiz Sayacak!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 
Maximum Mobil hayatımızı kolaylaştırıyor!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın

Günün En çok Okunanları
Yanlışlıkla Silinen Mesajları Geri Getirmek
Apple ve Qualcomm Savaşı Çirkin Bir Hal Alıyor!
Turkcell Superonline'dan AKK'sız Fiber İnternet Paketi
Yik Yak'ın Anonim Sohbet Uygulaması Kapanıyor!
Galaxy S8'de Yeniden Başlama Sorunu!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir