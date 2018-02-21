Chrome 64, URL'leri Temizleme İşleviyle Geldi!

Chrome'un yeni sürümü, mobilde URL'leri temizleyerek paylaşımı kolaylaştıran bir işlevle geldi!

  • Zeynel A. Öztürk
Chrome 64, URL'leri Temizleme İşleviyle Geldi!

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