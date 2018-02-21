Chrome 64, URL'leri Temizleme İşleviyle Geldi!
Chrome'un yeni sürümü, mobilde URL'leri temizleyerek paylaşımı kolaylaştıran bir işlevle geldi!
- Zeynel A. Öztürk
WhatsApp veya Facebook'ta bir şey paylaşmadan önce bağlantıları temizlemekle uğraşmak sizi yoruyor mu? Paylaştığınız sırada sitenin görüntüsü oluşturulsa da, URL'lerin sonunda uzayıp giden parametreler bazı kullanıcıların hoşuna gitmiyor.
Mobil Chrome'un bu sorun için yeni bir çözümü var. Yeni yayınlanan Chrome 64, herhangi bir URL'yi paylaşmadan önce URL'nin sonundaki gereksiz tüm bilgileri kırpıyor. Böylece size kalabalık görünmeyen, temiz bir URL kalıyor. Yenilik, özellikle Amazon URL'lerinde kendini gösterecek.
İşlevden faydalanmak için telefonunuzda Chrome menüsündeki Paylaş seçeneğini kullanmanız yeterli. Bağlantıyı panoya kopyaladığınızda veya başka bir uygulamada paylaştığınızda, gereksiz uzantılardan kurtulduğunu göreceksiniz. Buna ek olarak URL eğer sitenin mobil sürümüne özel ise, otomatik olarak mobil-olmayan (yani masaüstü) sürüme dönüştürülüyor. Böylece URL masaüstünde açıldığında onu açan kullanıcı, mobil sayfaya yönlendirilmiyor.
Bazı durumlarda tüm URL'yi korumak isteyebilirsiniz. Tüm URL'yi kopyalayabilme yeteneğini kaybetmek, yepyeni bir sorun olacağından URL'yi URL çubuğundan kendiniz kopyalarsanız veya sayfa üzerinden direkt olarak paylaşırsanız, onu tüm detaylarıyla kullanmış olacaksınız.
Yeni işlev Chrome'u biraz daha kullanıcı dostu yapsa da, birkaç küçük dezavantajı var. Örneğin URL'yi kırpmanız, yer tutucu etiketleri de kaldırmanız anlamına geliyor. Bu durumda bağlantıyı paylaştığınız kişi, her zaman sayfanın en üstüne yönlendiriliyor. Uzun bir sayfanın belirli bir kısmını göstererek paylaşamıyorsunuz. Elbette yukarıda bahsettiğimiz tam URL'yi kopyalama yolunu kullanarak bağlantıları eskisi gibi paylaşabilirsiniz.
Chrome 64'te istenmeyen reklamları engelleme gibi birkaç yenilik de bulunuyor.
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