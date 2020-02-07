Chrome'dan Can Sıkan Videolu Reklamlara 4 Ay Süre

Can sıkan videolu reklamları engellemek için girişimlerde bulunan Chrome, yeni videolu reklam standartlarını duyurdu. Yeni yönergeler, nefret edilen üç tür reklam türü olduğunu söyleyen Coalition of Better Ads'ın verilerine dayanıyor.
Bu reklam türleri karşısında katı bir tutum sergileyen Chrome, web sitesi sahiplerinin rahatsız edici reklamları kaldırmak için dört aylarının olduğunu, aksi halde reklam gösterme özelliğini tamamen kaybedeceklerini söyledi. Dünya çapında 45.000 kullanıcıyla anket yapan Coalition of Better Ads, şu reklamların can sıktığını tespit etti: Atlamanız için beş saniye bekleten reklamlar, videonun ortasında beliren reklamlar veya videonun üzerinde beliren ve ekranın orta bölümünün üçte ikisini veya videonun yüzde 20'sinden fazlasını kaplayan resim ve metinler.
Chrome, 5 Ağustos itibariyle bu tür reklamlar gösteren sitelerde reklam göstermeyi durduracak. Bu kurallara YouTube da uymak zorunda olacak. Google, kendi platformlarındaki ürün planlarını gözden geçireceğini söylüyor.
Google, can sıkan videolu reklamları engellemek için senelerdir çalışıyor. Firmanın amacı, kullanıcıları reklam engelleyici kullanmaya yönlendiren, en çok can sıkan reklamları filtrelemek. Google, 2018'den beri Kuzey Amerika ve Avrupa'da Chrome üzerinde reklam engellemenin ciddi oranda düştüğünü söylüyor. Bu yeni kurallarla birlikte reklam engellemenin daha da düşmesi bekleniyor.
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