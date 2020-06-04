Chrome'un Gizli Moduna, "Gizliliği İhlal" Davası Açıldı

Google, web tarayıcısının "gizli" modunda veri topladığı iddiasıyla 5 milyar dolarlık bir toplu davayla karşı karşıya kaldı.
"Incognito" olarak da bilinen gizli mod, Google Chrome'da yaptıklarınızın tarayıcı geçmişine kaydedilmesini engelliyor ve normaldeki çerezleri yok sayarak, sitelerde oturum açmamış gibi dolaşmanızı sağlıyor. Şikayete göre ise Google, daha iyi reklam sunabilmek için Analytics, Ad Manager ve bazı web sitesi eklentileriyle kullanıcılar hakkında bilgi toplayıp, bir profil oluşturuyor. Kaliforniya'daki bir federal mahkemede yapılan şikayet, en az 5 milyar dolarlık (etkilenen kullanıcı başına 5.000 dolar) bir tazminat ödenmesini talep ediyor. Dava, Google'ın veri toplamasının federal dinleme yasalarını ihlal ettiği inancına dayanıyor.
Gizli modda gezdiğiniz siteler tarayıcı ön belleğine kaydedilmese de, IP adresiniz değişmiyor ve servis sağlayıcınız gibi aradaki diğer noktalar, ziyaret ettiğiniz IP adreslerini görebiliyor. Dolayısıyla gizli mod, bazen VPN ile bağlıymış gibi hissettirerek sahte bir güvenlik hissi oluşturabiliyor. Bazı uzmanlara göre web siteleri, gizli modda reklam profilinizi oluşturmayı sürdürebiliyorlar.
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