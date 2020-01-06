Chrome, Hata Ayıklama için Hata Kodları Gösterecek

Günümüzün en çok kullanılan web tarayıcısı Google Chrome, yakında sorunları daha iyi anlamaya yarayacak hata kodları göstermeye başlayacak.
Windows'un mavi ekranında görünen hata kodlarına benzeyen bu kodlar, internette arama yaparak kilitlenme türlerini araştırmanızı kolaylaştıracak. Şimdiye kadar tarayıcınızın bir sekmesi veya tarayıcının kendisi kilitlendiğinde bunun neden olduğunu anlamanız pek mümkün değildi. Yeni hata kodları, Chrome'un tanıdık "Aw, Snap!" sayfasında görüntülenecek.
Chromium projesindeki kodlara göre Chrome'da şu an 137 farklı hata kodu bulunuyor. Geniş bir hata türü yelpazesine yayılan hata kodlarının tam listesine buradan ulaşılabiliyor. Chrome Canary kullanıcıları, bu hata kodlarına chrome://crash adresinden bakabiliyor veya adres çubuğuna chrome://kill yazarak sekme kilitlenmesini tetikleyebiliyorlar.
Chrome 81'de test edilen işlevin gelecek sürümlere kalma ihtimali var. Yeni hata kodları, Opera, Brave, Vivaldi, Edge gibi diğer Chromium tabanlı tarayıcılarda da kullanılabilir.
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