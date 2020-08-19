Chrome Hızlı Siteleri Etikletleyecek; Ama Şimdilik Sadece Android'de...

Google, şimdilik yalnızca Android'de olmak üzere hızlı web sitelerini böyle etiketleyecek ve böylece yaşayacağınız deneyimi size önceden haber verecek!

Chrome, Android'de Hızlı Siteleri Etikletleyecek!

Web deneyimini iyileştirmek isteyen Google, bir süre önce yavaş yüklenen sitelerde bir etiket göstermekten bahsetmişti. Şimdi ise firma, tersi yönde çalışan ve hızlı olan sitelere etiket eklemeye başlıyor.

Yeni "hızlı sayfa" etiketi, ilk olarak Android'de ortaya çıkacak ve daha iyi bir deneyim sunan sitelerde görünecek. Google, etiket için Core Web Vitals ölçümlerini kullanacağını söylüyor. Bu senenin başlarında kullanıma açılan Web Vitals, geliştiricilere web sitelerinin hızını iyileştirmeye yönelik bilgiler sunuyordu.

"Hızlı sayfa" etiketi, bağlantının içerik menüsünde (bağlantıya uzun dokunduğunuzda) görünecek. Etiket ziyaretçilerin işine yarayacak, bununla birlikte etiketin gösterildiği sitelerin arama sonuçlarında daha yukarıda görünüp görünmeyeceği bilinmiyor. "Hızlı sayfa" etiketinin bağlantıların hemen yanında veya başka yerlerde gösterilip gösterilmeyeceği de henüz açık değil.

Chrome 85'te gizli bir ayar olarak bulunan Hızlı sayfa etiketi, chrome://flags altından "Context menu performance info and remote hint fetching" seçeneğini açarak etkinleştirilebiliyor.

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