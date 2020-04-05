Chrome'a "Medya Geçmişi" İşlevi Geliyor

Google, web tarayıcısı Chrome'a bir "medya geçmişi" işlevi getirmeye hazırlanıyor. Peki nedir bu işlev, ne işimize yarayacak?

Chrome'a "Medya Geçmişi" İşlevi Geliyor

Google, geçtiğimiz haftalarda Chrome'a medya kontrol işlevleri eklemiş, bu sayede farklı sekmelerden çıkan sesleri tek bir menü altından yönetmeyi mümkün hale getirmişti. Şimdi ise firmanın yeni bir "medya geçmişi" işlevi üzerinde çalıştığına dair ipuçları, XDA Developers tarafından keşfedildi.

Chromium Gerrit'e gönderilen kodlarda yapılan keşfe göre işlev, web tarayıcısında yürütülen tüm medya içeriğinin bir listesini sağlayacak. İşleve nasıl ulaşacağımız belli olmasa da kodlarda "temel web arayüzü" ile ilgili ipuçları var. Dolayısıyla işlev, tarama geçmişinin bir parçası haline gelebileceği gibi, Geçmiş bölümünde ayrı bir bölüm olarak karşımıza çıkabilir.

Kodlar, medya geçmişinin web geçmişi gibi silinebileceğini gösteriyor. "Medya Geçmişi" etiketiyle yüklenen kodlarda "saniye olarak izleme süresi", "gizli mod desteği" gibi işlevlerden de bahsediliyor. Chrome Canary'de "#media-history" adlı bir gizli ayar bulunuyor, ancak bunu etkinleştirdiğinizde görünürde bir değişiklik olmuyor.

Chrome'da birkaç gün önce izlediklerinizi kolayca bulmanızı sağlayabilecek bu ilginç işlev, gelecekte Chromium tabanlı Microsoft Edge'de de kendine yer edinebilir.

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Chrome'a "Medya Geçmişi" İşlevi Geliyor

 

 