Çin'de gerçekleştirilen bir etik hack yarışmasında popüler yazılımlardaki güvenlik açıkları hedef alındı. İki gün süren Tianfu Cup yarışmasında Chrome, Safari ve Edge, başarıyla hack'lendi.
Microsoft Edge'de tek günde üç açık bulundu ve tarayıcı, bu alanda en kötüsü oldu. Google'ın web tarayıcısı Chrome ise iki başarılı hack'e maruz kaldı. Bu arada Apple'ın web tarayıcısı Safari de bir başarılı hack'in kurbanı oldu. Yarışmanın 16 Kasım'da gerçekleşen ilk gününde Office 365 bir kez başarılı olarak hack'lendi. Bunun yanında Adobe PDF Reader bir kez, D-Link DIR-878 üç kez, qemu-kvm + Ubuntu (Linux çekirdeğindeki sanal makine) bir kez hack'lendi.
İkinci gün hack sayılarında düşüş gözlendi. Adobe PDF Reader iki kez, VMWare Workstation ise bir kez hack'lendi. Yarışmanın sonunda 360Vulcan, bulduğu açıklar sayesinde 382.500 dolar kazandı.
Etik hack'leme yarışmaları bulunan açıklarla yazılım üreticilerinin yüzünü biraz kızartsa da, sorunların giderilmesi açısından önemli bir fayda da sağlıyor. Etkinliğe büyük firmalardan hiçbirinin katılmadığı belirtiliyor. Ancak gelecek yarışmalarda bu tür başarılı hack'ler devam ederse, büyük firmalar etkinliğe ilgi gösterebilir.
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