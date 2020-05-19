Chrome'un Sekme Gruplarına Yeni Yetenek

Chrome'un henüz final sürüme ulaşmayan "sekme grupları" işlevi, bir sorundan işte böyle kurtuldu.

Chrome'un Sekme Gruplarına Yeni Yetenek

Chrome'da sekmeleri gruplandırmaya yönelik bir işlev sunmaya hazırlanan Google, henüz hazır olmayan bu işlevi biraz daha geliştirdi.

Sekme gruplarını denediyseniz, gruplanan sekmelerin öncekinden de fazla yer kaplayabildiğini fark etmişsinizdir. Bunun nedeni, sekmelere atadığınız etiketlerdi. Chrome 85'in Canary yapılarında yapılan bir değişiklik, sekme gruplarını etiket boyutuna küçültmenizi sağlıyor. Bunu etikete tıklayarak yapabiliyorsunuz. Etikete bir kez daha tıklarsanız sekmeler genişliyor.

Sekme gruplarını daraltma işlevi, şu an sadece Chrome Canary yapılarında kullanılabiliyor ve varsayılan olarak kapalı bulunuyor. İşlevi etkinleştirmek için Chrome Canary 85.0.4148.0 veya üzerini çalıştırdığınızdan emin olun ve chrome://flags/#tab-groups-collapse adresine giderek vurgulanan ayarı "Enabled" yani etkin konuma getirin. Son olarak Chrome'u yeniden başlatın.

Şimdi işlevi denemek için bir sekme grubu oluşturabilir ve sekmenin etiketine tıklayarak onu daraltıp genişletebilirsiniz.

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