Chrome'a Giriş Kılavuzu
Chrome'un en temel işlevlerini nasıl kullanabilirsiniz? Bu yazımız size yardımcı olacak!
Google Chrome hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız, doğru yere geldiniz. Google'ın web tarayıcısı çok popüler olsa da, bazen kullanımı o kadar kolay olmayabiliyor. Amacınız ister Chrome'un seçenekler menüsünü öğrenmek olsun, ister belirli bir işlevi nasıl kullanacağınızı görmek, bu yazımız size yardımcı olacak.
1. Chrome'un Hangi Sürümünü Kullanıyorsunuz?
Bunu öğrenmek çok kolay. Sağ üstteki üç noktalı menü düğmesine basın ve Yardım > Google Chrome Hakkında'yı seçin. Chrome'un sürüm numarasını açılan sayfanın ortasında göreceksiniz. Bu sayfada sizin için bir güncelleme olup olmadığını da görebilirsiniz.
2. Chrome Nasıl Güncellenir?
Yukarıdaki sayfayı açtığınızda Chorme güncellemeleri de kontrol edecektir. Güncelleme yüklendikten sonra tarayıcınızı baştan başlatmanız istenecek. Chrome kendi kendini güncellediğinden bu sayfayı sık sık açmanıza gerek yok.
3. Chrome Nasıl Varsayılan Tarayıcı Olarak Ayarlanır?
Menü düğmesine basın ve Ayarlar'a tıklayın. Varsayılan tarayıcı bölümü gelene kadar aşağı kaydırın. Varsayılan yap'a tıklayın. Burada ne olacağı, kullandığınız işletim sistemine göre değişiyor. Windows 10'da Varsayılan uygulamalar penceresi açılacak, buradan Web tarayıcısı öğesini seçin ve Google Chrome'u varsayılan olarak ayarlayın.
4. Chrome'un Giriş Sayfasını Nasıl Değiştirebilirsiniz?
Giriş sayfası web'e açılan sayfa olduğu için buraya iyi bir sayfa koymanızda fayda var. Bu ayarı tarayıcınızı ele geçiren eklentiler için kontrol etmeniz de gerekebilir.
Giriş sayfasını değiştirmek için Menü düğmesine basın ve Ayarlar'a tıklayın. Başlangıçta bölümüne kaydırın ve Belirli bir sayfa veya sayfa grubunu aç'ı seçin. Yeni bir sayfa ekle'ye tıklayın ve giriş sayfası olarak kullanmak istediğiniz sayfanın URL'sini girin. Şu an açık olan sekmeleri her defasında açmak istiyorsanız, Şu anki sayfaları kullan düğmesine tıklayın.
5. Geçmiş Nasıl Silinir?
Menü düğmesi > Diğer araçlar > Tarama verilerini temizle yolunu izleyin veya Ctrl + Shift + Del klavye kısayolunu kullanın. Açılan kutucukta hangi tür verileri temizleyeceğinizi ve zaman çerçevesini seçebileceksiniz.
6. Çerezleri Nasıl Etkinleştirebilirsiniz?
Menü düğmesine basın ve Ayarlar'ı seçin. Sayfanın sonuna kadar kaydırın ve Gelişmiş'i seçerek seçenek listesini genişletin. Gizlilik ve güvenlik bölümünde İçerik ayarları'na tıklayın. Açılan listede Çerezler'e tıklayın. Burada Sitelerin çerez verisi kaydetmesine ve okumasına izin ver seçeneğinin etkin olması gerekiyor. Çerezlerle ilgili sorunlarınız ortadan kalkmıyorsa, Üçüncü parti çerezleri engelle seçeneğini devre dışı bırakmanız gerekebilir.
7. Chrome'da Flash Nasıl Etkinleştirilir?
Menü > Ayarlar yolunu izleyin ve sayfanın sonundaki Gelişmiş'i tıklayarak seçenekleri genişletin. Şimdi Gizlilik ve güvenlik bölümünde İçerik ayarları'na tıklayın. Flash'a tıklayın ve açılan menüde Önce sor'u etkinleştirin. Flash'ı her zaman çalıştırabilecek siteleri burada listeye ekleyebilirsiniz.
Flash'ı kullanmanın modern standartlara kıyasla daha güvensiz olduğunu ve 2020 itibariyle Flash'ın Chrome tarafından varsayılan olarak devre dışı bırakılacağını söyleyelim.
Zeynel A. Öztürk
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