Chromebook Nocturne'ün Videosu Sızdırıldı
Chromebook 'Nocturne' olduğu iddia edilen bir cihazın konu olduğu video merak uyandırdı!
Google'ın Pixel 3 telefonları hakkında, Ekim ayında gerçekleşecek etkinlikten önce pek çok sızıntı görmüş olsak da, Chromebook'larla ilgili hiçbir şey görmemiştik. Şimdi, ise bu konudaki ilk sızıntı Chromebook 'Nocturne', videoya alınmış olabilir. Bu videoda açık kaynak kodlu Chromium Bug Tracker'ın bir tür 2'si 1 arada Chrome OS cihazı üzerinde kullanıldığı bir görüntü var.
Videoda, kamerayı tutan bir kişi, Surface Pro'nunkine benzer bir şekilde, tabanına bağlı bir klavyesi bulunan cihazda dokunmatik ekranı kullanıyor.
Videodaki klavye dairesel tuşlara sahip görünüyor. Ancak daha önemlisi Google Pixelbooklardaki gibi "Google Asistan" tuşunu içereceğe benziyor.
Bu videodaki cihaz sonraki Chromebook hakkındaki en büyük ipucuydu. Görünüşe göre bu cihaz gerçekten de Chrome OS Kod Platformunda bahsi geçmiş olan "Nocturne" 2'si 1 arada Chromebook. Ayrıca, klavyenin 2'si 1 arada tanımına uyacak şekilde eklenmiş gibi görünmesi, "Nocturne"un tasarımı hakkındaki önceki bahsi geçen ipuçlarını da desteklemekte.
Surface Pro benzeri bir tasarıma sahip olan ilk Chromebook, HP Chromebook x2 olmuştu. Şimdi ise, Chromebook serisinin devamı olacak cihazın da bu tasarım furyasına dahil olup olmayacağını öğreneceğimiz Ekim ayını merakla bekliyor olacağız.
Yavuz Alp Şimşek
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