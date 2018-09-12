Chromebook Nocturne'ün Videosu Sızdırıldı

Chromebook 'Nocturne' olduğu iddia edilen bir cihazın konu olduğu video merak uyandırdı!

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