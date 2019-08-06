Chrome'da Binlerce Uzantı "Ölümü" Bekliyor
Chrome Web Mağazası'nda yer alan binlerce uzantı ölümü beklerken, sadece 13 uzantı altın çağını yaşıyor!
- Ercan Uğurlu
Chrome Web Mağazası'nda tam 188 bin 620 adet Chrome uzantısı var, ancak bunların büyük bir çoğunluğu ya ölü, ya da yavaşça ölmekte. Zira bu Chrome uzantılarının büyük bir çoğunluğu kullanıcılar tarafından hiç yüklenmemiş bile.
Son Chrome Web Mağazası taramasına göre, Chrome uzantılarını kullanan kullanıcıların neredeyse yüzde 50'sinin 16 adetten az Chrome uzantısına sahip olduklarını gösteriyor. Raporun detaylarında ise, 19 bin 379 adet uzantının hiç yüklenmediğini, 25 bin 540 uzantının ise, yalnızca 1 kullanıcı tarafından kullanıldığı bilgisi yer alıyor. Bu sonuçlara göre Google'ın bu konuda bir şeyler yapması şart gibi.
Chrome kullanıcıları tarafından aktif olarak kullanılan 13 uzantı bulunuyor. Bunlar ise, Google Translate, Adobe Acrobat, Tampermonkey, Avast Online Security, Adblock Plus, Adblock, uBlock Origin, Pinterest Save Button, Cisco Webex, Grammarly for Chrome, Skype, Avast SafePrice ve Honey olarak listede kendine yer buluyor.
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