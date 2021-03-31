CIA, Komünistlere Karşı Casus Kedileri Kullanmak İstemiş

Kediler için çok şey söylenir: Gizemli, meraklı ve hatta bir miktar psikopat... Belki de bu yüzden, bu canlıların bir zamanlar casusluk için ideal varlık olarak görülmesine şaşırmamak gerekiyor.
1960'larda ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) milyonlarca dolar harcayarak ve yıllarca süren çalışmalar ile Sovyetler'e sızacak ve gizlice bilgileri ele geçirecek cyborg-kedi casuslar geliştirmeye çalışmış. Ne yazık ki Amerikalıların bu hayali, iddialara göre, projelerinin bir taksi tarafından ezilmesi üzerine sona ermiş.
Casus kedinin hikayesi, 1960'lardan kalan ve artık gizliliğini kaybetmiş olan bazı belgeler ve Soğuk Savaş istihbarat topluluğu sayesinde bir araya getirilebiliyor. Bu kedi projesi basit bir şekilde bir kedinin kulak kanalına bir mikrofon ve kafatasının köküne bir iletici yerleştirilmesi fikrinden oluşuyor. Bu basit cihazların takıldığı kedinin daha sonra Sovyet elçiliklerine ve hatta Kremlin'e girmek için eğitilmesi ve gerekli konuşmaları kaydettikten sonra CIA ajanlarına bu görüşmeleri göndermesi planlanıyordu.
CIA belgelerinde söylenilene göre kedilerin ses komutlarıyla yönlendirilebilmeleri için pek çok farklı yöntem denendi. Ayrıca 2001 yılında yayınlanan kitap The Wizards of Langley'de belirtilene göre çok miktarda para harcandı ve kediler ameliyat edilerek pek çok farklı test yapıldı. Ancak konu gerçek Dünya olduğunda işler biraz karıştı. Söylenilene göre ilk casus kedilerden biri, erken gerçek dünya deneylerinde hayatını kaybetti. Kedi, bir kamyonet içerisinde bir parka götürülmüştü ve aracın dışına bırakılarak bankta oturan iki kişinin konuşmalarını kaydetmesi amaçlanmıştı. Ancak kedinin kamyonetten dışarı çıkmasının hemen ardından bir taksi, kediyi ezerek bu deneyi sonlandırdı.
Ancak, ilginç bir şekilde, CIA'in belgelerinde görülene göre proje kısmi olsa da başarıya ulaştı ve araştırmacılar, kedilerin gerçek Dünya'da da casus olarak kullanılabilmesinin mümkün olduğunu açıkladılar. Ancak bu durum kurum için faydalı olarak görülmediğinden dolayı deneylere son verildi.
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