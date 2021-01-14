CIA'nın UFO Dosyaları, Black Vault Aracılığı ile İnternete Sızdırıldı

Aralık ayında Donald Trump 2,3 trilyon dolarlık koronavirüs yardımı yasa tasarısını onaylandı. Bu yasa, FBI'dan CIA'ya kadar ABD istihbarat servislerinin Kongre'ye Tanımlanamayan Uçan Nesneler (UFO'lar) hakkında bildikleri her şeyi anlatmasını zorunlu tutuyor.
Ancak bunun için hükümet kuruluşlarının resmi açıklamalar yapmasını beklemenize gerek yok. CIA'nın bu konu hakkında tuttuğu tüm kayıtları internet üzerinden download edebilirsiniz. Görülen o ki, yıllar içinde ortaya oldukça kabarık bir kayıtlar silsilesi çıkmış. CIA'nın şimdiye kadar gizliliği kaldırdığı her dosyaya The Black Vault aracılığıyla erişilebilir. Kuruluş 1996'dan beri yayınlanan dosyaları almak için çalışıyor ve sonunda hepsini PDF biçiminde erişime hazır hale getirdi.
Tüm koleksiyona buradan erişebilirsiniz.
Black Vault web sitesinde, "CIA bunun koleksiyonun tamamı olduğunu iddia ediyor, ancak bunu tamamen doğrulamanın bir yolu yok" diyerek daha ilginç dosyalardan bazılarının atlanmış olabileceğine dair ipuçları veriyor.
Black Vault'u kuran ve onlarca yıldır UFO kayıtlarının yayınlanması için savaşan John Greenewald Jr, Motherboard'a yaptığı açıklamada, "Şurası çok net: Halkın bilmeye hakkı var!" dedi.
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