CIA'nın UFO Dosyaları, Black Vault Aracılığı ile İnternete Sızdırıldı

ABD'nin ünlü sızıntı sitesi Black Vault, CIA'nın şimdiye kadar UFO'lar hakkında hazırladığı tüm dosyaları internete sızdırdı. Şu anda hepsini indirme şansına sahipsiniz!