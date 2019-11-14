Çift Kameralı Galaxy A01, FCC Onayı Aldı

Samsung'un yeni bir bütçe dostu telefonu olan Galaxy A01, FCC'nin onay sürecinden geçti. Galaxy A01'in özellikleri, daha önce Geekbench'in veri tabanında görünmüştü ve bir rapor, telefonun Galaxy A5 adıyla piyasaya sürülebileceğini söylemişti.
Galaxy A01, daha önce Geekbench sayfasında bir Qualcomm referans telefonu olarak göründüğünden, satışa sunulacak bir telefon olmadığı düşünülmüştü. Ancak bunun doğru olmadığı anlaşıldı. Galaxy A01, Samsung'un ODM (orijinal cihaz ekipmanı) telefonlarından biri, yani Samsung markasını taşısa da farklı bir firma tarafından üretiliyor. Örneğin Galaxy A10s, Jiaxing Yongrui Electron Technology tarafından Çin'de üretiliyor. Galaxy A01 ise Şanghay merkezli Huaqin Telecom tarafından üretiliyor. ODM telefonların amacı, üretim maliyetlerini azaltıp, cihazı uygun fiyatla satmak.
FCC belgelerine göre 3.000mAh pile ve sadece 2GB RAM'e sahip olan cihaz, gerçekten de uyun bir fiyatla gelebilir. Cihazın diğer özellikleri arasında önceki rapora göre 5,7 inç ekran ve 16GB depolama alanı bulunuyor. Son olarak renk seçenekleri arasında mavi, kırmızı ve siyahın bulunduğu belirtiliyor.
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