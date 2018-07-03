Çift-SIM Destekli iPhone Gerçek Olabilir

Bu yıl gelecek olan yeni iPhone'lar, yeni sızıntıya göre çift-SIM özelliğine sahip olabilir!

Çift-SIM Destekli iPhone Gerçek Olabilir

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