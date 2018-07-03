Çift-SIM Destekli iPhone Gerçek Olabilir
Bu yıl gelecek olan yeni iPhone'lar, yeni sızıntıya göre çift-SIM özelliğine sahip olabilir!
Bu yıl gelecek olan ve isimleri iPhone XI ve iPhone 9 olacağı tahmin edilen Apple telefonlar birçok yeni teknolojiyi beraberinde getirecek. Yeni ortaya çıkan söylentiler ise bu yıl gelecek olan iPhone'ların çift-SIM desteğine sahip olabileceğini iddia ediyor.
Çinli haber sitesi 21st Century Business Herald'a konuşan kaynaklar, bazı bölgesel iPhone modellerinin çift-SIM girişine sahip olacağını, diğerlerinin ise standart SIM ve daha önce iPad Pro'larda gördüğümüz Apple SIM ile birlikte geleceğini söylüyor. Şimdilik yeni üç iPhone'dan hangisinin hangi teknoloji ile geleceği belli değil.
21st Century Business Herald, daha önce yaptığı bir sızıntıyla bilinmiyor ama saygın Apple analisti Ming-Chi Kuo daha önce çift-SIM'li iPhone'ları bu sene görebileceğimizin ipuçlarını vermişti.
Çift-SIM özellikle gelişmekte olan ülkelerde çok talep görüyor, yani iPhone'un gelecekte bu özelliği desteklemesi piyasadaki kapsamını genişletebilir.
Ali Ruhi Öztürk
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