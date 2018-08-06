Çift SIM'li iPhone'u Satın Alamayabilirsiniz
Apple'ın çift SIM destekli iPhone'u gerçek olabilir ancak Türkiye'de bu modele ulaşmanız, mümkün olmayabilir!
Çift SIM kartlı telefonlar, dünyanın her yerinde olmasa da, Asya'da son derece popüler. Apple'ın ise bu durumu dikkate alarak yeni iPhone'lardan birini çift SIM kart desteğiyle üreteceği söyleniyordu.
Şimdi ise Tayvan'dan gelen yeni bir rapor, Apple'ın gerçekten de çift SIM destekli bir iPhone üreteceğini, ancak bu telefonun Çin'e özel olacağını iddia ediyor. Tedarik zinciri kaynaklarına göre Apple, üç değil dört iPhone modeli üzerinde çalışıyor ve 6,1 inç'lik çift SIM'li LCD iPhone, Çin piyasasına özel olarak geliştiriliyor.
Son veriler iPhone'un Çin'deki pazar payının yüzde 20'nin altında olduğunu söylüyor. Bu pazar, Huawei, Xiaomi gibi yerel firmaların elinde bulunuyor.
Apple'ın tüm yeni telefonlarının ince çerçeve ve ekran çentiğiyle iPhone X'e benzemesi bekleniyor. Çıkış tarihi ise henüz Apple tarafından açıklanmadı.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın