Çılgın proje! İtalyanlar Koronavirüs'e özel CURA adlı projeyi geliştirdi!

İtalyanlar Koronavirüs yüzünden artan yoğun bakım ünitesi ihtiyacına özel bir proje geliştirdi. CURA adını verdikleri proje ile taşımacılıkta kullanılan konteynerler yoğun bakım ünitelerine dönüştürülüyor.

İtalyanlardan Koronavirüs'e özel şaşırtan proje: CURA!

Şu anda İtalya, Koronavirüs pandemisinden en çok etkilenen ülke konumunda. İtalya'daki son 24 saat içinde Covid-19 kaynaklı ölüm sayısı 700'ü geçkin. Toplam ölüm sayısı ise 7 bine dayandı.

Her gün 3 binden fazla kişi yoğun bakımda tedavi görüyor. Hastaneler aşırı kalabalık ve sağlık personeli bitkin vaziyette. Durum bu denli zor iken, koronavirüs salgınında herhangi bir gerileme görülmüyor.

Hal böyleyken İtalyan mimarlar yoğun bakım üniteleri kapasitesini artırmak için işe koyuldu. Artan yoğun bakım kapasitesi ihtiyacı için çeşitli kuruluşlar, hayata mal olan yoğun bakım sıkıntısına çözüm üretmek için çözüm arayışına girdi.

Son zamanlarda tasarımcılar, mühendisler, tıp uzmanları ve askeri uzmanlar bir araya gelecek ortak bir proje olan CURA için çalıştılar. CURA, açık kaynaklı bir yoğun bakım kapasitesini artırma projesi.

CURA adı verilen buluş, nakliye konteynerlerini portatif yoğun bakım kapsüllerine dönüştürmeyi kapsıyor.

CURA'nın yaratıcıları, nakliye konteynerlerini Covid-19 hastaları için koğuş olarak hizmet edecek biçimde yoğun bakım ünitesi kapsüllerine dönüştürdüler. Projenin başında İtalyan mimar Carlo Ratti ve Italo Rota var.

Projenin tasarlayıcıları, bu 20 metrelik intermodal konteynerlerini bir çadır kadar hızlı bir şekilde monte edilebilecek şekilde tasarlarken, izolasyon koğuşu kadar da güvenli olmasını göz önünde bulundurdular.

Bu bölmelerin taşınması oldukça kolay ve saatler içerisinde kullanılabilir duruma gelebilir. Tek tek kullanılabilirler veya şişirilebilir bir yapıya bağlı çeşitli düzenlemelerde kurulabilirler.

Açık kaynaklı, kar amacı gütmeyen bir şekilde geliştirilen ilk CURA, şimdi UniCredit'in sponsorluğunda İtalya'nın Milano kentinde inşa ediliyor.

DİĞER KORONAVİRÜS HABERLERİ

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Matebook D Test merkezimizde!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Evde verimli ofis ortamı kurmanın yolları neler?
Telefon, kulaklık, klavye, mouse, elektronikler nasıl hijyenik temizlenir?
BİM 27 Mart 2020 aktüel kataloğunda Meizu M6T cep telefonu sürprizi
Instagram, Corona Virüs konusunda bilgi kirliliğini önlüyor
Günün En çok Okunanları
Windows 10'lu PC'nizi hızlandıracak 4 ipucu!
Corona Virüsü, Yüzeylerde 17 Gün Yaşadı
Turkcell'den Koronavirüs Salgını Çerçevesinde Önemli Açıklamalar Geldi
NASA, Bir Fotoğrafla Ortaya Çıkan "UFO Var" İddialarına Cevap Verdi
Koronavirüsü yayan Süper Taşıyıcı nedir? Süper bulaştırıcıya dikkat!

 

 