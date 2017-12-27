Çin, 13 Yılda 13,000 Siteyi Kapattı!
Çin sansürleri 3 senede 13,000 web sitesini kapattı! Sansürler durulacak gibi de görünmüyor.
Çin'in sansürlere bayıldığı bir sır değil. Ama şimdi Çin, bu sansürlerin çapını daha iyi anlamamızı sağlayacak sayıları yayınladı. Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi'nin yayınladığı bir rapora göre, Çin, 2015'ten bu yana 13,000'den fazla web sitesini ya kapamış, ya da lisansını iptal etmiş. Ayrıca neredeyse 10 milyon internet hesabının (başta sosyal medya hesapları) kapatılma emrini vermiş bulunuyor. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bu site ve hesapların kapatılma sebepleri epey bir çeşitlilik gösteriyor.
Devlet-destekli yayın organı Xinhua, bu kapatılmaların "partinin ve ülkenin uzun dönemdeki gücünü ve stabilitesini korumak, sosyo-ekonomik gelişmeyi sürdürmek ve insanlara fayda sağlamak" için yapıldığını söylüyor. Tabii ki Çin'deki görevlileri asıl ilgilendiren kısım bu cümledeki ilk kısım. Ülke bir yandan pornoya, söylentilere ve teröre karşı savaş verirken, enerjisinin büyük bir kısmını da halkının sansürsüz haberlere erişmesini ve gizli haberleşmeyi önlemeye harcadı.
Sonuç olarak görevliler, insanların gerçek isimlerini kullanmayı reddetmesi üzerine 10 milyondan fazla hesabın askıya alındığını söyledi. Çin bunun söylentileri engellemek için olduğunu söylese de genel olarak bunu siyasi rakiplerini daha kolay tanımlayarak susturmak için yaptığına inanılıyor.
Sevsek de sevmesek de bu yasaklar ve kapatılmalar yakın zamanda durulacak gibi değil. Çin, son aylarda her zamankinden fazla dijital kanunlar uygulamaya başladı ve bu sadece ekim ayındaki Ulusal Kongre karşıtı olanları bastırmak için de değil. Hükümet, filtrelerinin ve izleme yöntemlerinin aşılması konusunda giderek daha fazla kaygı yaşıyor ve kaçınmayı kolaylaştıracak herhangi bir site veya hizmeti yaşatması pek mümkün görünmüyor.
H. Hüseyin Öztürk
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