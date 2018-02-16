Çin, 2019 yılında tam 5G hizmetine hazırlanıyor...

China Mobile, 2019 yılı sonuna kadar tam bir 5G hizmeti vermeyi hedefliyor!

  • Levent Öztürk
Çin 2019'da 5G hizmetine hazırlanıyor...

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