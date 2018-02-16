Çin, 2019 yılında tam 5G hizmetine hazırlanıyor...
China Mobile, 2019 yılı sonuna kadar tam bir 5G hizmeti vermeyi hedefliyor!
- Levent Öztürk
China Mobile, 2019 yılının sonundan önce tam bir 5G hizmeti vermeyi hedefliyor ve bu da pek çok kişinin yeni nesil ticari ağların yayımı için ortak tahmini olan 2020 yılının bir yıl öncesinde hizmetin sunulmaya başlayacağı anlamına geliyor.
Öne çekilen bu tarih, operatörlerin ağ yapısını, bant genişliğini, trafiği, gecikmeyi ve zaman eşlemesini yönetmelerine yardımcı olacak "Slicing Packet Network" (SPN) adlı teknoloji sayesinde mümkün hale geliyor.
"Slicing" (dilimleme) 5G ağların karakteristik özelliklerinden biri olarak görülüyor ve temel olarak operatörlerin, çeşitli uygulamalar için ağların çeşitli parçalarını bölümlemelerine imkan tanıyacak. Örneğin bir ağ, bir stadyumdaki video trafiği için özel bir bölüm ayırabilirken bir başka bölüm de güvenlik görevlileri için ayrılabilecek.
China Mobile, SPN ile Flexible Ethernet (Esnek Ethernet – FlexE) birleşiminin ulaşım katmanında çeşitli dilimler arasında izolasyonu ve hizmet kalitesini garantileyeceğini düşünüyor.
Firma, BM bağlantılı Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin (ITU) SPN'i standartlaştırmasını istiyor ve test firması Viavi'den ağ ekipmanı üreticileri, çip geliştiricileri ve verici üreticileri için ortak bir platform yaratmak için donanım ve yazılım desteği istemiş durumda.
Viavi CEO'su Oleg Khaykin'in söylediğine göre China Mobile'ın 5G hizmetini 2019 yılı içerisinde sunma görüşünü gerçeğe dönüştürmek için SPN dahil ana teknolojilerin ITU tarafından standartlaşması gerekiyor. Firma, bu hedef için test teknolojisini şimdiden geliştirmiş durumda ve çözümlerinin China Mobile'ın ortaklar ekosistemini desteklemek için hazır olduğunu belirtiyor.
Hükümetin sahibi olduğu China Telecom, üye sayısı anlamında en büyük mobil operatör olarak gözükmekte ve bu da 5G'yi piyasaya sunma yarışında ciddi bir önem taşıması anlamına geliyor.
2019 yılında 5G hizmeti sunmaya başlama konusunda China Telecom'a katılan diğer operatörlerin arasında ise ABD'de AT&T ve Güney Kore'de SK Telecom bulunuyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın