Çin, 2023'te 1 milyar 5G kullanıcısına ulaşacak...
Yeni tahminlere göre Çin, 5G kullanıma sunulduğunda bağlantının lideri olabilir!
5G bağlantı standardı için belirleyici olma yarışı başladı ve pek çok ülke, bu alanda büyük teknolojik ilerlemeler kaydettiklerini söylüyor. Ancak sayılara bakıldığında Çin lider konuma rahat bir şekilde yerleşiyor ve ülkenin 2023 yılında bir milyon 5G kullanıcısına sahip olması bekleniyor.
Bu tahmin, CCS Insight'ın araştırmasını temel alıyor ve bu araştırma aynı zamanda, 2022 yılına kadar Dünya'nın 5G kullanıcılarının yarısının Çin'de yer alacağını, ülkenin ABD, Güney Kore ve Japonya gibi diğer 5G liderlerinin önünde bulunacağını söylüyor. Ayrıca firmanın tahminlerine göre 5G'ye geçiş, 4G'ye göre çok daha hızlı gerçekleşecek.
CCS Insight tahmin VP'si Marina Koytcheva, Çin'in 5G geliştirimi konusunda öncülük edeceğini söylemekte. Koytcheva'nın söylediğine göre "boyut, ölçek ve ekonomik büyüme Çin'e açıkça büyük bir başlangıç avantajı vermekte ama ağ oluşumlarının 4G'nin ilk günlerine göre çok daha hızlı olmasını beklemekteyiz.
Çin, teknoloji gelişimine liderlik etme politik hedefi, yerel üretici Huawei'nin karşı konulamaz yükselişi ve tüketicilerin yakın geçmişte 4G bağlantılara yükselme hızları ile 5G lideri olacak."
Ancak 5G için hâlâ bazı potansiyel engeller bulunmakta. Bunların arasında operatörlerin isteği karşılayabilecek kadar hızlı baz istasyonu kurmaları, müşterilerin telefonlarını hemen yenilemeleri veya teknolojinin daha oturmasını beklemeleri ve kapsama alanının yeterli boyutla olması yer alıyor.
Levent Öztürk
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