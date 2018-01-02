Çin 553 arabanın üretimini durdurdu...
Çin, 553 farklı araba modelinin üretimini, yakıtı yeteri kadar verimli kullanmadıkları için durdurma kararı aldı!
Görünene göre bazı Çinli otomobil üreticileri için yeni yıl büyük bir problem olacak. 1 Ocak itibari ile ülke, yakıt verimliliği standartlarını karşılamayan 553 araba modelinin üretimini durdurdu. Bu modellerin bazıları, Beijing Benz Automotive, Chery ve FAW-Valkswagen gibi büyük yabancı ortaklıklar tarafından sunulan modeller olmaktalar. Bu firmaların üretim hatlarını tekrar ne zaman başlatabilecekleri henüz belli değil ancak muhtemelen üretimin tekrar başlaması için, yakıt verimliliği hedeflerini tutturabilen modellerin sunulması gerekiyor.
Bu kararın geldiğine yönelik işaretler daha önce de sunulmuştu. Aralık ayında düzenleyiciler, yeni otomobiller için giderek daha sert emisyon standartları uygulayacaklarını söylemişlerdi ve kısa bir süre önce de EV vergi kredilerini 2020'ye kadar uzattılar. Dahası, Çin bir gün tüm fosil yakıtlı arabaları yasaklamayı planladığını da gizlemiyordu. Otomobil üreticileri, eğer Çin ile çalışmaya devam etmek istiyorlarsa aynı şekilde devam edemeyeceklerini biliyorlar ve bu da daha verimli motorlar, hibritler ve tamamen elektrikli arabalara geçilmesi anlamına geliyor.
Bu karar özellikle ABD ile bariz bir zıtlık gösteriyor. Kısa bir süre önce ABD'de devreye giren vergi planı, EV vergi kredisini kaldıracak bir ölçeğe sahip olmasa da, özellikle var olan yönetimin fosil yakıtları korumaya kararlı bir tutum sergilemesi ile beraber, ekoloji dostu arabaların desteklerinin varlıklarını sürdürebileceğinin bir garantisi bulunmuyor. Buna karşılık Çin ise özellikle çok fazla seçeneği bulunmamasından dolayı daha yeşil arabalara doğru yönelmekte. Hava kirliliği Çin'de oldukça büyük bir problem ve ülke, vatandaşlarının sağlık seviyesini yükseltmek için elinden geleni yapmaya kararlı.
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın