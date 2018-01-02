Çin 553 arabanın üretimini durdurdu...

Çin, 553 farklı araba modelinin üretimini, yakıtı yeteri kadar verimli kullanmadıkları için durdurma kararı aldı!

Çin 553 araba modelinin üretimini durdurdu...

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