Çin'den ABD'ye "Huawei Misillemesi" Gelebilir

Çin, ABD'nin Huawei gibi Çin merkezli firmalara uyguladığı "makul olmayan baskıyı" sonlandırmasını talep etti. Bu talepten sadece bir gün önce ABD, Huawei'nin Amerikan olmayan firmalardan yonga satın almasını kısıtlayacağını duyurmuştu.
Reuters'a göre Çin, yaptığı bir açıklamada Çinli firmaların yasal haklarını savunacağını söyledi. Çin'in dış işleri bakanlığı, gazetecilerin sorusu üzerine Huawei'ye getirilen yeni kısıtlamalar karşısında misilleme önlemleri alacaklarını doğruladı. ABD'nin yeni önlemlerini duyurması üzerine Global Times'ta yayınlanan bir rapor, Çin hükümetinin ABD'li firmaları "güvenilmez varlık listesine" ekleyeceğini iddia etmişti. Çin bu planı gerçekleştirirse, Apple gibi firmalara kısıtlamalar getirebilir ve bunlarla ilgili incelemeler başlatabilir. Kaynaklara göre Çin'in planları teknoloji dışındaki sektörleri de etkileyebilir, çünkü ülke Boeing uçakları satın almayı durdurabilir.
ABD, Çin ile kendisi açısından avantajlı olduğunu düşündüğü bir anlaşmaya varmadığı sürece, planlarını geri çevirecek gibi görünmüyor.
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