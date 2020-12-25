Çin'in Ay Görevi Chang'e 5, Ay'dan Neredeyse 2 Kilo Kayayı Dünyaya Taşıdı

Çin'in Ay seyahati büyük bir başarıyla sonuçlandı; 44 yıl sonra ilk kez Ay'dan kaya örnekleri toplanarak Dünya'ya ulaştırıldı. Şimdi, yapılacak olan incelemeler sayesinde evren hakkındaki bazı gizemlerin çözülmesi amaçlanıyor.