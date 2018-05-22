Çin, Ay'ın "Karanlık" Yüzüne Köprü Kuruyor...
Çin, Ay'ın Dünya'dan görünmeyen, genellikle "karanlık yüz" olarak adlandırılan yüzene gitmeye hazırlanıyor!
Çin'in yeni canlanan uzay programı bazı hırslı hedeflere sahip ve bunların en azından biri, daha önce başarılmamış bir çalışma: Ay'ın "diğer yüzüne" bir uzay aracı indirmek. Güney batı Çin'deki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılacak Queqiao uydusu, Dünya ile önemli bir bağlantıyı oluşturacak.
Her ne kadar bazen "Ay'ın karanlık yüzü" olarak adlandırılsa da, bu yüzey aslında o kadar karanlık değil. Ay, Dünya'nın çevresinde dönerken, Güneş tarafından kütleçekim kilidi altında – yani Ay'ın yörüngesel dönüş süresi, kendi çevresindeki dönüş süresine eşit olarak – aydınlatılıyor. Başka bir deyiş ile hep aynı yüzü Dünya'ya bakıyor ve neredeyse tüm Ay görevleri de bu yüzeye odaklandı.
Queqiao adı "Saksağanlar Köprüsü" anlamına geliyor ve devlet yönetimindeki Xinhuanet medya kaynağı tarafından açıklandığı üzere yerel bir hikayede geçiyor. Bu hikayede, Cennet Tanrıçası'nın yedinci kızı olan Zhi Nu, ay takviminin yedinci ayının yedinci gününde saksağanların kanatları ile oluşturdukları bir köprüden geçerek aralarındaki Samanyolu ile ayrıldıkları kocasıyla buluşuyor.
Spaceflight Insider tarafından detaylı bir şekilde anlatıldığı üzere Queqiao, Çin'in dördüncü ay görevi olan Chang'e 4 görevinin bir parçası olacak. Chang'e 1 ve Chang'e 2 görevleri 2007 ve 2010 yıllarında Ay'ın yörüngesine yerleşmişlerdi ve Chang'e 3 de 2013 yılında Ay yüzeyine iniş yapmıştı.
Queqiao, bağlantı görevlerinin yanı sıra Hollanda-Çin Düşük-Frekans Kaşif olarak bilinen bir radyo tarayıcısını da barındırıyor. Ay'ın "gölgesinde" yer aldığı için Dünya'nın etkilerine maruz kalmıyor ve bu sayede evrenin erken dönemlerine ve hatta belki de Büyük Patlama'nın kendisine kadar uzanan aşırı düşük frekanslı eski radyo sinyallerini arayacak.
Astrofizik profesörü Heino Falcke'nin Quartz'a söylediği üzere Samanyolu'nun "güçlü mırıltısının" altında evrenin erken zamanlarından bazı emisyonlar bulunuyor ve bunlar belirli frekanslarda yeniden ortaya çıkıyor: "Eğer çok fazla arka plan sesi yoksa bazı frekansları görebilirsiniz ve bu bize evren hakkında bir şeyler söylüyor. Bu, oldukça sessiz bir ortam gerektiriyor."
Levent Öztürk
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