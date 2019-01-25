Çin Bing'i Engelledi mi? Görünüşe Göre Hayır
Google ve Facebook'tan sonra internette katı kurallara sahip Çin'in Bing'i de engellediği iddia edildi! Ancak...
Facebook ve Google, Çin'de uzun süre önce engellenmiş olsa da, Microsoft'un arama motoru ülkede kullanılabiliyordu. Ancak Çarşamba günü ülkede Bing de erişilmez hale geldi.
Bing'e erişim sorununun nedeni başta ülkenin katı sansür uygulamaları olarak düşünüldü ancak kısa süre sonra gelen açıklama, böyle olmadığını ortaya çıkardı. Bloomberg'e göre Bing, yaşanan birkaç saatlik kesintiden sonra Çin'de tekrar erişilebilir hale geldi. Siteye göre kesinti, "sansür denemesinden değil, teknik bir sorundan dolayı" gerçekleşti.
Facebook ve Google'ın engellenmesine rağmen Bing'in açık kalmasının nedeni, Microsoft'un Çin hükümetiyle birlikte çalışarak yerel olarak kullanımı kabul edilebilir bir Bing sürümü hazırlamış olması. Yaşanan sorunun gerçekten bir hata eseri mi olduğu bilinmiyor, ancak şu an için Bing için bir engelleme söz konusu olmadığı açık.
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