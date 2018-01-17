Çin, bir roket faciasının ucundan döndü!

Çin'deki fırlatmanın ardından bir roket iticisi, küçük bir kasabanın çok yakınına düştü!

Çin, bir roket faciasının ucundan döndü!

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