Çin, bir roket faciasının ucundan döndü!
Çin'deki fırlatmanın ardından bir roket iticisi, küçük bir kasabanın çok yakınına düştü!
Uzay ajansları normalde denize yakın veya etrafı boş olan yerlerden fırlatmaları yapmayı tercih ediyorlar. Çin de yaşananlar ise bunun önemli bir önlem olduğunu hatırlattı.
Çin'in Long March 3B roketindeki bir itici, Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nin yaklaşık 700 km uzağında bulunan Xiangdu kasabasının yakınına düşerek patladı. Her ne kadar bu tür kazaların hiç yaşanmadığını söylemek mümkün olmasa da, bu kaza, bütün olayın yeni nesiller için kaydedildiği nadir örneklerden biri oldu. Yayınlanan videoda görülebildiği üzere itici bir alev topu yaratarak patlarken, çok yakın mesafede durarak parçanın düşüşünü ve patlayışını izleyenler bulunmaktaydı.
Henüz kazaya bağlı bir ölüm yada mülk hasarı bulunmuyor olsa da, bunun anlamı kazanın güvenli olduğu değil. Öncelikle Çin, normalde iticilerin düşeceği bölgeleri dikkatli bir şekilde belirleyerek çevresindeki yerleşimlere uyarılar gönderiyor ve hatta bazı durumlarda bu yerleşimleri boşaltarak, kimsenin yaralanmamasını garantiye almaya çalışıyor. Ancak bu sefer planlara uygun gitmedi. Belki de daha önemli olan bir diğer tehlike ise, zehirli roket yakıtı ve ikincil patlamaların meraklı izleyiciler için oluşturduğu risk idi.
Ancak Çin'in fırlatma noktaları için de çok fazla seçeneği olmadığı söylenebilir. Atlantic tarafından açıklandığı üzere, Çin'in fırlatma tesislerinin üçü Soğuk Savaş döneminde açılmıştı ve o sırada var olan endişeler, çevre yerleşimlerde yaşayanların can güvenliğinden ziyade dışarıdan gelebilecek olan saldırılara odaklanmaktaydı. Bu da tesislerin uluslararası sınırlardan mümkün olduğunca uzağa kurulması anlamına geliyordu ve bazı fırlatmaların çevre yerleşimler için tehlike oluşturmasını neredeyse garantiliyordu. Örneğin 1996 yılında yaşanan bir faciada bir roket, direkt olarak Xichang kasabasına uçmuş ve en az altı kişinin ölümü ve onlarcasının da yaralanmasına sebep olmuştu. Çin, Hainan adası gibi daha güvenli bölgelerde tesisler kurmaya başlamış durumda ancak bu tür kazaların geçmişte kalması için hâlâ uzun bir sürenin geçmesi gerekebilir.
Levent Öztürk
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