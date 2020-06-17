Çin'de bu kez 'Xinfadi' pazarı alarmı! Sebep somon kesme tahtası mı?

Koronavirüs salgınının yayıldığı Çin'de bu kez başkent Pekin'de bulunan toptan gıda pazarı Xinfadi kaynaklı koronavirüs vakalarının artması üzerine kentte alarm seviyesi yeniden yükseltildi, okullar tatil edildi. Çin, somon kesme tahtasından yayıldığını iddia ediyor. Dünya Sağlık Örgütü bu iddia konusunda henüz temkinli. Bilim insanları somon kesilen tahtalarda tespit edildiği belirtilen virüsün kaynağıyla ilgili henüz bir değerlendirme yapmanın erken olduğunu belirttiler.
Çin'in başkenti Pekin'de yeniden ortaya çıkan koronavirüs vakalarının nedeni Somon kesme tahtası olabilir mi? Çinli yetkililer birkaç gün önce yaptıkları açıklamada, yeni vakalar nedeniyle kapatılan Xinfadi pazarının çevresinde yaşayan 46 binin üzerinde kişiye test yapılacağını duyurmuştu. Çin medyası virüsün başka bir pazardan getirilen ithal somonların kesildiği tahtadan yayıldığını tespit edildiğini iddia ediyor.
OKULLAR TATİL EDİLDİ
Kentte yeni vakalar sonrası alarm seviyesi yükseldi, ilk, orta ve yüksek öğretim seviyesindeki tüm okulların eğitim faaliyetleri askıya alınıyor. Kentte acil durum seviyesi ikiden üçe çıkartıldı. Öğrencilerin eğitime evlerinde internet üzerinden devam edecek. Başkent Pekin Uluslararası Havalimanı ve Pekin Daşing Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan eyaletler arası seferlerin durdurulduğu da açıklandı.
Ülkede market, gıda pazarları, restoranlar ve iş yerlerinde sıkı kontrol önlemleri uygulanacağı, çalışanların maske ve eldiven takıp takmadığının sıkı şekilde takip edileceği, ithal gıdaların izlenebilirliğini ve karantina standartlarının seviyesinin yükseltileceği de duyuruldu.
Ülkede daha önce Kovid-19 vakalarında artış görülen Pekin'de yeniden seyahat kısıtlamasına başlamış; vakaların büyük bir kısmının saptandığı Şinfadi toptancı gıda pazarı ile yakınlarındaki bir pazarın çevresi gibi yüksek risk bölgesinde yaşayanların, Pekin'den ayrılmalarını yasaklamıştı.
SOMON KESME TAHTASINDAN YAYILMIŞ OLABİLİR Mİ?
Çin'in açıklamasına göre başkent Pekin'de gıda pazarındaki somon kesme tahtalarında koronavirüs tespit edildi. Peki, virüsün pazarda balık kesmede kullanılan tahtalardan yayılması mümkün mü? Bu pazarların ıslak ve nemli olması hijyen ve güvenlik hakkındaki soruları tekrar hatırlatıyor. Uzmanlara göre ıslak ve nemli bu ortamlar virüslerin bulaşması için ideal.
Pekin'in 21 milyon nüfusu var ve pazartesi günü 27 yeni vaka rapor edildi ve bununla beraber Perşembe'den bu yana vaka sayısı 106'yı buldu. 55 günlük vaka tespiti olmadan geçen süre sonunda ortaya çıkan koronavirüs vakaları tedirginlik yaratıyor.
UZMANLAR: BALIKLAR ENFEKSİYON KAYNAĞI DEĞİL
Pekin Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, koronavirüs izlerinin ithal somonu işlemek için kullanılan bir kesme tahtasında bulunduğunu açıkladı. Uzmanlar, balıkların enfeksiyon kaynağı olmadığını, ancak virüs bulaşmış olabileceğini söyledi. Uzmanlara göre, virüsün balıkları ya da diğer deniz canlılarını enfekte edebileceğini gösteren hiçbir bulguya henüz rastlanmadı.
Hong Kong Üniversitesi epidemiyoloji profesörü Benjamin Cowling, seyahat halindeki bir kişiden Pekin'e bulaşmış olabileceğini söylüyor.
ÇİN'DEN KANADA'YA: ÜRÜNLERİ İNCELEYİN
Financial Times'ta yer alan habere göre, Kanada'dan yüklü deniz ürünleri alımı yapan Çin, virüs örneklerinin araştırılmasını istiyor. Virüsün gen dizilimine bakılarak nereden geldiğinin bulunmasını talep ediyor. Bu yüzden Çin somon virüs örneğini Kanada'dan istiyor. Çin, Kanada ve diğer ülkelere somon teslimatlarında bulunduğu iddia edilen virüsleri incelemeleri için çağrıda bulundu. Bu da Pekin'deki kesme tahtalarında koronavirüs (Covid-19) bulunmasından sonra oldu.
Çin'deki haberler bu salgını deniz ürünü ithalatına bağlıyor. Gel gelelim ki Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Programı Başkanı Mike Ryan, gelen bütün sevkiyat paketlerinin incelenmesinin gerekli olmaya bileceğini söylüyor. Mike Ryan, bunun ulaştıkları kesin sonuç olmadığını ama araştırılması gerektiğini belirtiyor.
NORVEÇ: KAYNAK NORVEÇ SOMONLARI DEĞİL
Reuters'ın Çarşamba günü yayımladığı habere göre, Norveç Deniz Ürünleri Bakanı Odd Emil Ingebrigtsen virüsün kaynağının Norveç somonları olmadığını açıkladı. Bakan'ın açıklamasına göre, Çinli ve Norveçli yetkililer, somon kesme tahtasındaki virüsün kaynağının Norveç ve diğer İskandinav ülkelerinin somonları olmadığı sonucuna vardılar.
ÜLKELER ARASINDA YENİ KRİZ ÇIKARABİLİR
Kanada, Çin'e 2018 yılında 1.17 milyon Kanada doları (863 milyon Amerikan doları) değerinde deniz ürünü ihraç etti. Bu alımda sadece somonun değeri 60 milyon Kanada doları ediyordu.
Salı günü yapılan bazı raporlara göre, Kanada'dan Çin'e yapılacak bazı ıstakoz sevkiyatları da yeni virüs salgını sebebiyle durduruldu. Istakoz, Kanada'nın Çin'e yönelik yaptığı ihracatlar arasında en fazla büyüyenlerden biri. 2018 yılında değeri 300 milyon Kanada dolarını buldu ve bir önceki seneye göre yüzde 44 artış gösterdi. Çin'in Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Pekin'in Kanada'nın odun ihracatlarında bulunan böceklerin de araştırılmasını istediğini belirtti.
US News'ta yer alan haberde Zhao Lijian'ın, bazı Çin liman yetkililerinin Kanada'dan gelen teslimatlarda Çin'in karantina kurallarına aykırı zararlıların tespit edildiğini belirttiği yazıyor.
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