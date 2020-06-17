Çin'de bu kez 'Xinfadi' pazarı alarmı! Sebep somon kesme tahtası mı?

Çin'in başkenti Pekin'de 55 gün sonra tekrar koronavirüs vakaları görülmeye başlandı. Xinfadi gıda pazarında yapıla denetimlerde somon kesme tahtalarında koronavirüs tespit edildi. Bu yüzden gözler gıda pazarlarına hatta somon ve kesme tahtasına yöneldi. Koronavirüsün tekrar artmasının sebebi somon kesme tahtası olabilir mi?